Mirjana Pajković: I u Abazovićevoj vladi bilo je nestašnih

27.05.2026 11:05

mirjana pajkovic progovorila o eksplicitnom snimku dobila podršku navijača
Mirjana Pajković, bivša državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, prozvala je Dritana Abazovića, lidera pokreta URA, poručivši da je i u vrijeme njegove vlade bilo "nestašnih".

Upitala ga je na šta je mislio kada je rekao da je "iznad" osoba koji su na snimcima na kojima je i Pajkovićeva.

"Dritane, a iznad čega si ti to, Dritane? Ajde, molim te, reci mi iznad čega si ti to", upitala je ona u video-snimku na društvenim mrežama.

Mirjana Pajković

"Pitaj starog iz ANB-a"

Pajkovićeva je poručila bivšem premijeru i poslaniku Abazoviću da je više ne pominje te da, ako nije siguran da ne treba da je pominje, pita Filipa.

"Ili, pitaj starog iz ANB-a kojeg si ti razriješio, ali ste se poslije našli na istoj političkoj platformi, jer informacija je vaša koalicija. On će ti potvrditi na osnovu moje presretnute komunikacije koja je dostavljena i ANB-u i u Specijalnom državnom tužilaštvu", navodi Pajkovićeva.

Ona je takođe poručila da je i među "Abazovićevim" bilo "nestašnih", i to vrlo "nestašnih" i to, kako ističe, za vrijeme njegove vlade.

"Ali, nećeš ti to razumjeti, ti si iznad situacije", zaključila je Pajkovićeva.

Podsjetimo, Pajkovićeva je početkom godine podnijela ostavku nakon što su u javnost procurili njeni eksplicitni snimci, prenose Nezavisne.

