Večera o kojoj bruji region! Ceca objavila fotku sa svjetskim zavodnikom Simoneom

Naime, pjevačica je na Instagramu objavila fotku sa jednim od najpoželjnijih muškaraca na svijetu, markantnim Italijanom.

Njih dvoje su pozirali nasmijani i djelovalo je da se odlično provode, a ispred Simonea je stajala i čaša crvenog vina, te nema sumnje da su i nazdravili.

Podsjetimo, ​Simone Suzina rođen je 1993. godine u Kataniji, na sunčanoj Siciliji. Svoju karijeru započeo je kao model, a zahvaljujući isklesanom tijelu, prodornim plavim očima i urođenom šarmu, brzo je privukao pažnju modnih giganata. Godinama je bio zaštitno lice i šetao pistama za kultne brendove kao što su Đorđo Armani, Dolče i Gabana, Ges.

Ipak, planetarnu slavu i status globalnog seks-simbola donosi mu gluma. Simone je zaludio žene širom svijeta ulogom opasnog i zgodnog Nača u drugom i trećem nastavku Netfilksovog erotskog trilera "365 Dana".

Njegova hemija na ekranu i rivalstvo s Mikeleom Moroneom lansirali su ga u sam vrh najtraženijih glumaca današnjice, a uspjeh je ponovio i u strastvenoj drami "Raj u Paklu", prenosi Telegraf

Buran ljubavni život

Simoneov ljubavni život oduvek je pod lupom javnosti. Bio je u dugoj vezi s venecuelanskom ljepoticom Marianom Rodriguez, a mediji su ga spajali i s bivšom suprugom Vensana Kasela, slavnom manekenkom Tinom Kunaki, s kojom je viđen na Mikonosu.