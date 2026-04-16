Goran Ratković Rale hitno operisan!

Poznatom muzičkom producentu Goranu Ratkoviću Raletu završena je operacija srca, kako saznajemo iz izvora bliskih porodici.

Prema nezvaničnim informacijama, Rale je operisan zbog problema sa srčanim zaliskom, a medicinski tim je, kako se navodi, uspješno izveo zahvat koji je trajao nekoliko sati.

Ono što ohrabruje jeste činjenica da je operacija, kako Kurir saznaje, protekla u najboljem redu, a ljekari su zadovoljni ishodom intervencije.

Porodica i bliski prijatelji su, nakon što je operacija završena, odahnuli, a Rale se trenutno nalazi pod budnim nadzorom ljekara u postoperativnom oporavku.

Za sada nema više zvaničnih detalja o njegovom zdravstvenom stanju, ali očekuje se da će naredni dani biti ključni za njegov potpuni oporavak.

Kurir će nastaviti da prati situaciju i o svim novim informacijama blagovremeno obavještavati javnost.

Nije bezazleno

Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, Rale je danima imao simptome i vjerovao da je riječ o posljedicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.

- Bio je blijed, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je insistirala da ode kod ljekara - priča izvor blizak kompozitoru.

Upravo je Ana primjetila da situacija nije bezazlena. Navodno mu je, poslije nekoliko dana pogoršanja, jasno stavila do znanja da mora na pregled.

- Rekla mu je da se ne igra zdravljem i bukvalno ga je natjerala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, ko zna koliko bi još čekao - dodaje isti izvor.