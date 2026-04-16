Napravili su veliku grešku: Vještačkom inteligencijom oživjeli Val Kilmera i razbjesnili fanove

Val Kilmerov AI dipfejk film "As Deep as the Grave" upravo je objavio svoj prvi trejler. Internet je reagovao s ogromnim gađenjem.
Široko priznati glumac poznat po ulogama u filmovima kao što su ""Top Gun", "Batman Forever" i "Kiss Kiss Bang Bang", Kilmer je umro od upale pluća prošlog aprila u 65. godini.
Nadolazeći film "As Deep as the Grave" sada je koristio generativnu vještačku inteligenciju za stvaranje digitalne lutke po Kilmerovoj slici, koja portretira lik koji se pojavljuje u "značajnom dijelu" filma.
Iako je Kilmer dobio ulogu u filmu "As Deep as the Grave" prije smrti, kašnjenja u produkciji i problemi sa zdravljem značili su da nikada nije snimio nijednu scenu.
Kilmer je prethodno održao tehnički potpomognutu izvedbu u filmu "Top Gan: Maverik", koja je digitalno promijenila njegov pravi glas.
Takođe je sarađivao s britanskom kompanijom Sonantik kako bi stvorio AI glas na temelju svojih starih snimaka. Međutim, film "As Deep as the Grave" biće prvi put da će njegov lik i glas biti u potpunosti generisani vještačkom inteligencijom u filmu.
"Vrlo je prikladno da ovaj trejler uključuje scenu u kojoj se leš neceremonijalno izvlači iz zemlje", glasio je jedan od glavnih komentara na trejler za film "As Deep as the Grave" u vrijeme pisanja ovog teksta, navodi "Mashable".
