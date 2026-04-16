Napravili su veliku grešku: Vještačkom inteligencijom oživjeli Val Kilmera i razbjesnili fanove

16.04.2026 18:27

Вал Килмер
Foto: Tanjug/AP Photo/Chris Pizzello

Val Kilmerov AI dipfejk film "As Deep as the Grave" upravo je objavio svoj prvi trejler. Internet je reagovao s ogromnim gađenjem.

Široko priznati glumac poznat po ulogama u filmovima kao što su ""Top Gun", "Batman Forever" i "Kiss Kiss Bang Bang", Kilmer je umro od upale pluća prošlog aprila u 65. godini.

Nadolazeći film "As Deep as the Grave" sada je koristio generativnu vještačku inteligenciju za stvaranje digitalne lutke po Kilmerovoj slici, koja portretira lik koji se pojavljuje u "značajnom dijelu" filma.

Iako je Kilmer dobio ulogu u filmu "As Deep as the Grave" prije smrti, kašnjenja u produkciji i problemi sa zdravljem značili su da nikada nije snimio nijednu scenu.

Kilmer je prethodno održao tehnički potpomognutu izvedbu u filmu "Top Gan: Maverik", koja je digitalno promijenila njegov pravi glas.

Val Kilmer tanjug ap (3)

Scena

Otkriveni potresni detalji o poslednjim danima Vala Kilmera

Takođe je sarađivao s britanskom kompanijom Sonantik kako bi stvorio AI glas na temelju svojih starih snimaka. Međutim, film "As Deep as the Grave" biće prvi put da će njegov lik i glas biti u potpunosti generisani vještačkom inteligencijom u filmu.

"Vrlo je prikladno da ovaj trejler uključuje scenu u kojoj se leš neceremonijalno izvlači iz zemlje", glasio je jedan od glavnih komentara na trejler za film "As Deep as the Grave" u vrijeme pisanja ovog teksta, navodi "Mashable".

Pročitajte više

Откривени потресни детаљи о последњим данима Вала Килмера

Scena

Otkriveni potresni detalji o poslednjim danima Vala Kilmera

1 god

0
Ово је посљедња фотографија Вала Килмера: Пост на Инстаграму открива емотивне тренутке

Scena

Ovo je posljednja fotografija Vala Kilmera: Post na Instagramu otkriva emotivne trenutke

1 god

0
Узрок смрти холивудске иконе Вала Килмера: Ово је трагична дијагноза која је однијела живот свјетској легенди

Scena

Uzrok smrti holivudske ikone Vala Kilmera: Ovo je tragična dijagnoza koja je odnijela život svjetskoj legendi

1 god

0
Умро Вал Килмер

Scena

Umro Val Kilmer

1 god

0

Više iz rubrike

Блокада Кине у Јужном кинеском мору

Svijet

Dok svijet gleda Hormuški moreuz, Kina blokira važnu pomorsku rutu

2 h

0
Радник пере противавионски топ из совјетског доба изложен испред Музеја артиљерије у Санкт Петербургу, Русија, понедjељак, 13. априла 2026.

Svijet

Medvedev objavio potencijalne mete u Evropi: Jedna blizu BiH

2 h

0
Предсједник Француске Емануел Макрон

Svijet

Makron poručio tinejdžerima: Isključite telefone i čitajte

3 h

0
Провалник у Филаделфији

Svijet

Postavila kameru u dvorište i ostala bez daha: Ovaj prizor nikada neće zaboraviti!

4 h

0

Mesi kupio fudbalski klub!

Influenser prozvao Stanivukovića zbog sječe stabala na Vrbasu: Pa je*o ja majku, ko ste vi ljudi?

Ceca pomogla da se rodi! Jovan Pejić javno progovorio: Ja sam dijete iz epruvete

Otvoren sajam turizma u Bijeljini

Koliko će koštati novi vrtić u Gradišci?

