Narod priča: Zločin u Čardaku

16.04.2026 18:00
Biljana vas ovog petka vodi u Čardak nadomak Dervente, mjesto gd‌je se na Vaskrs 1992. godine dogodio monstruozan zločin , i donosi priče naroda koji pamti, svjedoči i ne zaboravlja.

Na Vaskrs 26. aprila 1992. godine u malom naselju Čardak nadomak Dervente dogodio se monstruozan zločin. U vaskršnjem pokolju u samo jednom danu ubijeno je na desetine nevinih srpskih civila. Dok su jedne ubijali samo zato što su imali srpsko ime i prezime, druge su odvodili u logor i najsvirepije mučili.

Sjećanja preživjelih lede krv u žilama, a njihove priče nisu samo svjedočanstva o strašnim zločinima nad Srbima, već obaveza i dužnost svih nas da svijet zna istinu.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.

