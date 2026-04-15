Logo
Large banner

Bitno: Šta donosi promjena vlasti u Mađarskoj?

Izvor:

ATV

15.04.2026 19:30
Битно: Шта доноси промјена власти у Мађарској?
Foto: ATV

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o tome šta donosi promjena vlasti u Mađarskoj - Republici Srpskoj i Srbima, Bosni i Hercegovini, Evropi i Evropskoj uniji, svijetu?

Govorimo o političkoj, ekonomskoj, bezbjednosnoj, vrijednosnoj dimenziji pobjede Petera Mađara i poraza Viktora Orbana.

Za Bitno govore: Željko Janjetović, ambasador BiH u Mađarskoj 2012-2015, Žarko Marković, zamjenik urednika 'Glasa Srpske', Nemanja Kovačević, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Velizar Antić, politički analitičar i Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Jaglica.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Bitno

Mađarska izbori rezultati

Andrea Jaglica

Large banner

Više iz rubrike

Битно: О сусрету Саве Минића и Драшка Станивуковића у Кући Милановића

Emisije

Bitno: O susretu Save Minića i Draška Stanivukovića u Kući Milanovića

1 d

0
ТВ Емисија: Разговор Минића и Станивуковића

Emisije

TV Emisija: Razgovor Minića i Stanivukovića

1 d

0
Случајно у љубави: Трећа срећа

Emisije

Slučajno u ljubavi: Treća sreća

4 d

0
На ивици терена: Лука Перић

Emisije

Na ivici terena: Luka Perić

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Predsjednik MMF: Svjetska ekonomija na granici fiskalne održivosti, potrebne hitne reforme

20

19

Džinovski novi krater na Mjesecu iznenadio naučnike

20

17

Hakeri upali na sajt koji koriste milioni: Ako imate ovaj alat za računar, u problemu ste

20

08

Stravično nevrijeme: Oluja odnijela 16 života na Karibima

19

57

Dodik: Stanivuković želi da se kandiduje jer bježi, Grad sada duguje 56 miliona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner