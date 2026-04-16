Uhapšeni u akciji "Insajder 2" sprovedeni u Tužilaštvo

Jovica Grujić i A.T. iz Banjaluke, koji su uhapšeni u akciji ”Insajder 2”, sprovedeni su u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Njih će u naredna 24 sata ispitati predmetni tužilac, nakon čega će donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Grujić i A.T. uhapšeni su sinoć zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom. U pretresima njihove imovine otkriven je ”štek” sa oko 3,5 kilograma marihuane, koja je oduzeta.

”Po naredbi Okružnog suda u Banjaluci sinoć su izvršeni pretresi na više lokacija na području Banjaluke, pri čemu je pronađeno i oduzet kanabis, ukupne bruto mase 3,48 kg, novac, kao i pištolj ”CZ”, kalibra 7,65 mm i 50 komada, koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela”, saopštila je PU Banjaluka.

Prema nezvaničnim informacijama većina oduzete droge pronađena je kod uhapšenog A.T, dok je manja količina otkrivena u vozilu koji je koristio Grujić.

Grujić je u julu prošle godine uhapšen u akciji ”Insajder” kada je pronađeno i zaplijenjeno 27 kilograma marihuane. Zajedno s njim uhapšen je Stanivoj Žutić. Obojica su s tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice na osnovu kojeg je Grujić osuđen na četiri, a Žutić na tri godine zatvora. Nakon toga im je ukinut pritvor i još nisu upućeni na izdržavanje kazne.

Hapšenje Grujića uslijedilo je samo tri mjeseca nakon što je pušten iz pritvora, koji mu je određen zbog sumnje da je kao pomagač učestvovao u ubistvu Dejana Kostića Dele u januaru 2025. godine.