Iskorištavao djecu za pornografiju: Uhapšen muškarac (68)

ATV
16.04.2026 14:42

Искориштавао дјецу за порнографију: Ухапшен мушкарац (68)
Foto: Pexels

Šezdesetosmogodišnji muškarac iz Plava uhapšen je zbog iskorištavanja djece za pornografiju, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

On je osumnjičen da je upućivao poruke i ostvarivao video-pozive sa maloljetnicom kojoj je slao i prikazivao neprimjeren sadržaj, te zahtijevao od nje da mu putem "Instagrama" dostavi fotografije neprimjerenog sadržaja.

U odvojenoj akciji policija je podnijela krivičnu prijavu protiv dvije petnaestogodišnjakinje zbog sumnje da su navele maloljetno lice od 13 godina na izradu fotografija i videa neprimjerenog sadržaja, a koje su potom dijelile putem društvenih mreža.

Društvo

Ivanović postao otac po peti, podijelio svoje iskustvo o vantjelesnoj oplodnji

Više iz rubrike

Пилот са слушалицама на ушима управља авионом.

Region

Avion prinudno sletio, pilot odmah prebačen u bolnicu

5 h

0
Лутрија лото листић

Region

Na lutriji osvojio više od 130.000 evra: Otkrio koja je njegova metoda za igru

6 h

0
Мушкарац (30) осумњичен за силовање у апартману

Region

Muškarac (30) osumnjičen za silovanje u apartmanu

6 h

0
Превозници протестују

Region

Crnogorski prevoznici nastavljaju proteste i sljedeće sedmice

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Ovo može samo u BiH: Nazvao policiju da prijavu švaleraciju

16

29

Bernardo Silva napušta Siti i prelazi u Juventus

16

26

Makron poručio tinejdžerima: Isključite telefone i čitajte

16

11

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

16

08

Desetine hiljada pčela preplavilo Izrael

