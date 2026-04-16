Iskorištavao djecu za pornografiju: Uhapšen muškarac (68)

Šezdesetosmogodišnji muškarac iz Plava uhapšen je zbog iskorištavanja djece za pornografiju, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

On je osumnjičen da je upućivao poruke i ostvarivao video-pozive sa maloljetnicom kojoj je slao i prikazivao neprimjeren sadržaj, te zahtijevao od nje da mu putem "Instagrama" dostavi fotografije neprimjerenog sadržaja.

U odvojenoj akciji policija je podnijela krivičnu prijavu protiv dvije petnaestogodišnjakinje zbog sumnje da su navele maloljetno lice od 13 godina na izradu fotografija i videa neprimjerenog sadržaja, a koje su potom dijelile putem društvenih mreža.