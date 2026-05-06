U posljednjih 36 godina: Proizvodnja nafte pala na minimum

Autor:ATV
Proizvodnja nafte u zemljama OPEK-a u aprilu je pala za 420.000 barela dnevno, dostigavši minimum u posljednjih 36 godina, prenosi portal "Blumberg".
"Dnevno je pumpano svega 20,55 miliona barela nafte zbog sukoba na Bliskom istoku" navodi portal.
Najveći poremećaj na tržištu nafte u istoriji izazvao je nagli rast cijena benzina, avio-goriva i dizela, što, sa svoje strane, prijeti novim talasom inflacije i globalnom recesijom.
Organizacija zemalja izvoznica nafte /OPEK/ ima 11 članica nakon nedavnog povlačenja Ujedinjenih Arapskih Emirata.
OPEK čine Alžir, Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Iran, Irak, Kuvajt, Libija, Nigerija, Saudijska Arabija i Venecuela.
Ova organizacija učestvuje sa oko 40 odsto u svjetskoj proizvodnji sirove nafte.
