Logo
Large banner

U posljednjih 36 godina: Proizvodnja nafte pala na minimum

Autor:

ATV
06.05.2026 22:10

Komentari:

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Proizvodnja nafte u zemljama OPEK-a u aprilu je pala za 420.000 barela dnevno, dostigavši minimum u posljednjih 36 godina, prenosi portal "Blumberg".

"Dnevno je pumpano svega 20,55 miliona barela nafte zbog sukoba na Bliskom istoku" navodi portal.

Najveći poremećaj na tržištu nafte u istoriji izazvao je nagli rast cijena benzina, avio-goriva i dizela, što, sa svoje strane, prijeti novim talasom inflacije i globalnom recesijom.

Organizacija zemalja izvoznica nafte /OPEK/ ima 11 članica nakon nedavnog povlačenja Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp potpisao važan dokument, evo ko je na udaru

OPEK čine Alžir, Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Iran, Irak, Kuvajt, Libija, Nigerija, Saudijska Arabija i Venecuela.

Ova organizacija učestvuje sa oko 40 odsto u svjetskoj proizvodnji sirove nafte.

Најновија вијест

Svijet

Pucnjava u Vašingtonu: Napadač gađao policiju blizu kolone Džej Di Vensa

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nafta

proizvodnja

minimum

Barel nafte

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Див из Словеније угасио фабрику и преселио производњу у БиХ

Ekonomija

Div iz Slovenije ugasio fabriku i preselio proizvodnju u BiH

3 h

0
Крсна слава црква православље

Ekonomija

Koliko danas košta milošte za slavu

7 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Pale cijene nafte, ali barel i dalje preko 110 dolara

1 d

0
На фотографији су приказана двојица мушкараца који сједе један поред другог на отвореном простору, вјероватно у дворишту, и припремају печење на традиционалан начин. Сваки држи окретач за ражан на којем се пече прасе.

Ekonomija

Đurđevdan promijenio cijene jagnjadi i prasadi

1 d

0

  • Najnovije

23

08

PSŽ ide po drugu evropsku krunu

22

54

Britni Spirs priznala krivicu

22

35

Destinacije u Hrvatskoj koje vam neće isprazniti novčanik do kraja

22

34

Arina Sabalenka izazovnim snimkom usijala mreže: "Boginjo, goriš"

22

17

Sin milionera brutalno ubio maćehu iz Crne Gore

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner