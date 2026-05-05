Đurđevdan promijenio cijene jagnjadi i prasadi

Cijena prasića i jagnjadi u Srpskoj je u porastu od Vaskrsa. Trenutno kilogram žive vage prasića ide i do 9, a jagnjadi do 11 KM.

Prasići se mogu naći i po nešto nižoj cijeni koja je, međutim, daleko od one sa početka marta, kada je kilogram žive vage koštao 5,5-6,5 KM.

Hronika Ubijenu novinarku policija posjetila dva dana prije zločina

Praktično, za prase od 25 kilograma potrebno je izdvojiti i do 270 maraka, a za jagnje iste težine oko 330 KM.

Maksimum oko Đurđevdana

Kako su za "Srpskainfo" nedavno potvrdili u Udruženju uzgajivača svinja Srpske, cijena žive vage prasića svoj maksimum svake godine dostiže uoči Đurđevdana.

Cijena prasića i jagnjadi uoči Đurđevdana lani u Srpskoj je išla i do 12KM.

U proljeće je, naime, potražnja za prasićima i jagnjićima najveća, posebno pred slave u maju, prije svega uoči Svetog Đorđa.

Pad cijena

Nakon toga, cijena kreće da pada, pa miruje sve do ljeta, kad opet kreće sezona slavlja.

Tada, ponovo kreće da raste i cijena žive vage prasića.

Zdravlje Ljekari upozoravaju: Ove osobe treba da izbjegavaju krastavce

Nakon završetka ljeta, potražnja za ovom robom pada, i tako je sve do pred zimu kad, opet, kreću slave, te novogodišnji i božićni praznici.

U tom periodu, potražnja opet raste, sve do Svetog Jovana.