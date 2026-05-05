Logo
Large banner

Đurđevdan promijenio cijene jagnjadi i prasadi

Autor:

ATV
05.05.2026 15:53

Komentari:

0
На фотографији су приказана двојица мушкараца који сједе један поред другог на отвореном простору, вјероватно у дворишту, и припремају печење на традиционалан начин. Сваки држи окретач за ражан на којем се пече прасе.
Foto: pexels/Chuot Anhls

Cijena prasića i jagnjadi u Srpskoj je u porastu od Vaskrsa. Trenutno kilogram žive vage prasića ide i do 9, a jagnjadi do 11 KM.

Prasići se mogu naći i po nešto nižoj cijeni koja je, međutim, daleko od one sa početka marta, kada je kilogram žive vage koštao 5,5-6,5 KM.

Елма Годињак

Hronika

Ubijenu novinarku policija posjetila dva dana prije zločina

Praktično, za prase od 25 kilograma potrebno je izdvojiti i do 270 maraka, a za jagnje iste težine oko 330 KM.

Maksimum oko Đurđevdana

Kako su za "Srpskainfo" nedavno potvrdili u Udruženju uzgajivača svinja Srpske, cijena žive vage prasića svoj maksimum svake godine dostiže uoči Đurđevdana.

Cijena prasića i jagnjadi uoči Đurđevdana lani u Srpskoj je išla i do 12KM.

U proljeće je, naime, potražnja za prasićima i jagnjićima najveća, posebno pred slave u maju, prije svega uoči Svetog Đorđa.

Pad cijena

Nakon toga, cijena kreće da pada, pa miruje sve do ljeta, kad opet kreće sezona slavlja.

Tada, ponovo kreće da raste i cijena žive vage prasića.

Краставац

Zdravlje

Ljekari upozoravaju: Ove osobe treba da izbjegavaju krastavce

Nakon završetka ljeta, potražnja za ovom robom pada, i tako je sve do pred zimu kad, opet, kreću slave, te novogodišnji i božićni praznici.

U tom periodu, potražnja opet raste, sve do Svetog Jovana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prasići

Cijena prasića

jagnjad

Cijena jagnjadi

đurđevdan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Аутомобил Ауди

Ekonomija

Audi ponovo zabilježio pad

6 h

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Termos povlači milione proizvoda, tri osobe trajno oslijepile

19 h

0
Експлодирале цијене нафте: Брент пробио границу од 115 долара

Ekonomija

Eksplodirale cijene nafte: Brent probio granicu od 115 dolara

21 h

0
Биткоин

Ekonomija

Cijena bitkoina premašila 80.000 dolara

1 d

0

  • Najnovije

17

36

FIFA dobila zahtjev da zabrani zastavu s ljiljanima

17

30

Nove dojave o bombama u Zagrebu, evakuisana zgrada Gradske uprave

17

25

Pronađena nestala djevojčica

17

22

Pojeo 720 jaja za mjesec dana: Harvardski doktor otkrio nešto potpuno neočekivano

17

18

Kamion se prevrnuo na auto-putu, udario u dalekovod i zapalio se

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner