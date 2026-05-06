Div iz Slovenije ugasio fabriku i preselio proizvodnju u BiH

Alpina, proizvođač obuće iz Slovenije sa dugom tradicijom koja se približava osam decenija, ulazi u novu fazu poslovanja nakon prodaje dijela nekretnina u Žirima.
Zgradu kompanije u centru ovog mjesta u Sloveniji preuzela je domaća firma Mesarstvo Oblak, koja planira proširenje svojih kapaciteta, ali i razvoj dodatnih sadržaja na toj lokaciji.
Direktor i suvlasnik kompanije, Janez Oblak, potvrdio je za "Delo" da je prošle godine kupljeno oko 40.000 kvadratnih metara imovine Alpine, dok je manji dio ostao u vlasništvu proizvođača obuće.
Prema dostupnim informacijama, Alpina je ranije donijela odluku o prodaji dijela imovine nakon što je proizvodnju preselila u inostranstvo, uključujući Bosnu i Hercegovinu (BiH) i Kinu.
"BiznisInfo.ba" podsjeća da ova kompanija odranije ima fabriku u Tešnju, u koju je preselila dio proizvodnje iz ugašene tvornice u Sloveniji.
Novi vlasnik planira da u narednom periodu uredi pogone za preradu mesa, ali i da razvija turističke i poslovne sadržaje, uključujući hotel, restoran i kancelarijski prostor za iznajmljivanje.
Mesarstvo Oblak već je prisutan na više evropskih tržišta, uključujući Dansku, Švedsku, Njemačku, Švajcarsku, Italiju i Hrvatsku.
Kompanija je u 2024. godini ostvarila prihode od 54,8 miliona evra, uz rast u odnosu na godinu ranije, dok je zapošljavala više od stotinu radnika.
Ova transakcija ujedno označava značajnu promjenu namjene industrijskog prostora u Žirima, gdje bi se umjesto proizvodnje obuće uskoro mogla razvijati prehrambena i turistička djelatnost.
