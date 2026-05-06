Logo
Large banner

Div iz Slovenije ugasio fabriku i preselio proizvodnju u BiH

Autor:

ATV
06.05.2026 21:05

Komentari:

0
Див из Словеније угасио фабрику и преселио производњу у БиХ

Alpina, proizvođač obuće iz Slovenije sa dugom tradicijom koja se približava osam decenija, ulazi u novu fazu poslovanja nakon prodaje dijela nekretnina u Žirima.

Zgradu kompanije u centru ovog mjesta u Sloveniji preuzela je domaća firma Mesarstvo Oblak, koja planira proširenje svojih kapaciteta, ali i razvoj dodatnih sadržaja na toj lokaciji.

Килијан Мбапе

Fudbal

Više od 12 miliona navijača potpisalo peticiju da otjera Mbapea iz Reala

Direktor i suvlasnik kompanije, Janez Oblak, potvrdio je za "Delo" da je prošle godine kupljeno oko 40.000 kvadratnih metara imovine Alpine, dok je manji dio ostao u vlasništvu proizvođača obuće.

Proizvodnju preselili u Bosnu i Hercegovinu

Prema dostupnim informacijama, Alpina je ranije donijela odluku o prodaji dijela imovine nakon što je proizvodnju preselila u inostranstvo, uključujući Bosnu i Hercegovinu (BiH) i Kinu.

"BiznisInfo.ba" podsjeća da ova kompanija odranije ima fabriku u Tešnju, u koju je preselila dio proizvodnje iz ugašene tvornice u Sloveniji.

Марија Шерифовић-16042026

Scena

Marija Šerifović kupuje nekretninu na ovom egzotičnom ostrvu

Novi vlasnik planira da u narednom periodu uredi pogone za preradu mesa, ali i da razvija turističke i poslovne sadržaje, uključujući hotel, restoran i kancelarijski prostor za iznajmljivanje.

Promjena industrijskog prostora

Mesarstvo Oblak već je prisutan na više evropskih tržišta, uključujući Dansku, Švedsku, Njemačku, Švajcarsku, Italiju i Hrvatsku.

Kompanija je u 2024. godini ostvarila prihode od 54,8 miliona evra, uz rast u odnosu na godinu ranije, dok je zapošljavala više od stotinu radnika.

Крмача опрасила 33 прасета

Društvo

Krmača kod domaćina Marka oprasila 33 praseta

Ova transakcija ujedno označava značajnu promjenu namjene industrijskog prostora u Žirima, gdje bi se umjesto proizvodnje obuće uskoro mogla razvijati prehrambena i turistička djelatnost.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Alpina

Slovenija

Alpina proizvodnja u BiH

Bosna i Hercegovina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Крсна слава црква православље

Ekonomija

Koliko danas košta milošte za slavu

4 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Pale cijene nafte, ali barel i dalje preko 110 dolara

1 d

0
На фотографији су приказана двојица мушкараца који сједе један поред другог на отвореном простору, вјероватно у дворишту, и припремају печење на традиционалан начин. Сваки држи окретач за ражан на којем се пече прасе.

Ekonomija

Đurđevdan promijenio cijene jagnjadi i prasadi

1 d

0
Аутомобил Ауди

Ekonomija

Audi ponovo zabilježio pad

1 d

0

  • Najnovije

22

01

Pucnjava u Vašingtonu: Napadač gađao policiju blizu kolone Džej Di Vensa

21

55

Smajilović za ATV: Ukidanje američkih sankcija trijumf za Republiku Srpsku

21

40

Objavljen snimak: Superćelijska oluja stigla u Evropu

21

20

Hodočasnike iz Srpske presrela policija FBiH

21

05

Div iz Slovenije ugasio fabriku i preselio proizvodnju u BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner