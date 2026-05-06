Марија Шерифовић купује некретнину на овом егзотичном острву

06.05.2026 20:53

Фото: Youtube/Marija Šerifović

Срце пјевачице Марије Шерифовић прије неколико година освојио је егзотични Бали.

Ово острво већ годинама јој је омиљена дестинација, и мјесто на које се радо враћа како би пронашла мир и напунила батерије, а недавно је тамо повела екипу најближих пријатеља и чланове породице, маму Верицу и сина Мариа.

Како пишу портали, пјевачица је наводно озбиљно разматрала куповину куће, а једна опција посебно јој је запала за око и издвојила се од осталих.

"Марија је ријешила да себи купи кућу на Балију. Тамо некретнине нису скупе, као што много мисле. Како ово острво она посјећује неколико пута годишње, јер је тамо нашла свој унутрашњи мир, схватила је да је најисплативије да купи некретнину. Више неће давати велике количине новца на смјештај, а имаће увијек гдје да оде и да се потпуно опусти. Њена блиска пријатељица Јована Пајић, као и мајка Верица Шерифовић, су је потпуно подржале у тој идеји", прича извор Гранда близак пјевачици и додаје:

"Марији се посебно свидјела једна кућа у изградњи. Цијо тај комплекс се још гради, а усељење је планирано за август ове године", додаје извор.

Како се даље наводи, у питању је кућа од 111 квадрата стамбеног простора, док је земљиште распрострањено на два ара плаца, а све је окружено шумом од стабала манга, који прави готово филмску атмосферу.

"На пет минута од куће је и плажа, а у оквиру тог комплекса налазе се и три отворена базена, ресторани, барови, сала за фитнес, спа центар… На располагању ће им бити и продавнице, па чак и хелиодром. Један дио је посвећен и дјеци, а дечја зона је нешто невиђено. Кад је то видјела, знала је да је ово као створено за њеног сина Мариа", закључује извор.

