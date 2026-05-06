Smajilović za ATV: Ukidanje američkih sankcija trijumf za Republiku Srpsku

Vrlo rijetko Amerikanci suspenduju sankcije, ali ukidanje Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku je obradovalo ljude u Srpskoj, ali i ostavilo očajnim neprijatelje Srpske, rekla je za ATV Ljiljana Smajilović, novinarka i publicistkinja.

"Stvarno to nisu mogli da očekuju. Veći je šok kada se desi nešto što nisi mogao da predvidiš", rekla je Smajilović komentarišući ukidanje američkih sankcija pravnim i fizičkim licima u Republici Srpskoj.

Ona ističe da je to jedan od rijetkih političkih preokreta koji protivnike stvarno stave u težak položaj.

"Mogu da mislim koliko je to sladak trijumf za Republiku Srpsku i Milorada Dodika", rekla je Smajilović.

Ona je istakla da je nekoliko decenija je važilo kad te Amerikanci jednom otpišu, otpisan si i povratka nema.

"Zato je ovo toliko dramatičan preokret jer na osnovu iskustva koje imamo sa Amerikancima i različitim američkim administracijama, ništa se nije promijenilo kada je dolazio Buš pa poslije njega Obama i tako dalje", rekla je Smajilović.

Ovo Amerikanci nikada ne rade, ovo je "amerikanologe" zaprepastilo jer to nije način na koji su se SAD do sada ponašale, ali to takođe pokazuje ljudima da je stvarno došlo do nekog važnog preokreta u Vašingtonu", rekla je Smajilović.

Ona ističe da pripada školi mišljenja koja misli da Donald Tramp nije istorijska greška nego da je on potpuno jedan logičan slijed različitih američkih politika.

On zapravo otvorenije radi ono što su Amerikanci radilo prije nego je došlo do jedne smjene paradigme", ističe Smajilović.

Banja Luka Amidžić o uspjesima gradske Uprave Banjaluka: Pamtićemo vas

Dodaje da je to promjena paradigme u kojoj se Dodik svojim ogromnim trudom našao način da se uklopi u temelje principe i zato ukidanje sankcija bilo spektakularno gledati.

"Mislim da niko u našem okruženje niko bez odlika ne bi razumio koliko je to temeljit zaokret u Vašingtonu, ali Dodikov primjer pomaže da se to shvati", rekla je Smajilović.

"HAŠKI TRIBUNAL OKRUTAN PREMA SRBIMA"

"General Ratko Mladić nije dobio pomoć kakvu je trebalo i to je na jedna način ubijanja pacijenta jer ti ako skraćuješ život pacijentu, ti njega ubijaš", rekla je Smajilović komentarišući odugovlačenje suda da pusti generala Mladića na liječenje u Srbiju.

Ističe da su to tvarno strašno okrutni, neljudski elementi haških presuda.

"Po meni je ipak najgore to što sud nije dozvolio da naši osuđenici da kaznu odsluže u Srbiji ili u Republici", kaže Smajilović.

Ističe da je to stvarno okrutnost preko mjere, kazna iznad kazne, dvostruka kazna.

"Srbija, Jugoslavija su se od kraja građanski rata ponašali besprijekorno u svakom pogledu, sve isključivo prema međunarodno pravu da se uradi sve kako bi trebalo da uradi.Čak ni taj mali istupak nam nije učinjen i zato nema nikakvog opravdanja. To je samo da ne bi bilo šta Srbi dobili", rekla je Smajilović.