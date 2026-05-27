Poveo pa se "raspao": Rolan Garos završen za Srbina!

27.05.2026 17:58

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!
Foto: Tanjug / AP / Emma Da Silva

Miomir Kecmanović, srpski teniser, poražen je u drugom kolu Rolan Garosa od Nuno Boržesa rezultatom 3:6, 6:2, 6:1, 6:2.

Nije pred Miomirom Kecmanovićem bio lak zadatak, ali poslije prvog meča u kom je igrao odlično očekivalo se da odigra još jedan odličan meč i protiv Portugalca.

Mnogo je bolje od protivnika srpski teniser ušao u meč i već je u drugom gemu napravio brejk. U nastavku nije dopustio nijednu brejk loptu Portugalcu pa je tako poveo poslije pola sata igre.

Imao je Miomir priliku da oduzme protivniku servis gem i na samom startu drugog seta, ali je nije iskoristio i tada je se Boržes potpuno probudio.

Napravio je brejk i poveo, a onda je Miomir propustio priliku da se vrati u sedmom gemu poslije čega mu je portugalski teniser oduzeo još jedan servis gem i došao do izjednačenja u setovima.

Nastavio je Kecmanović da tone i u trećem setu uspeo je da dođe do svega jednog gema.

Ništa se nije mijenjalo ni tokom četvrtog seta u kom je Portugalac nastavio da diktira tempo i dominira. Poslije dva sata i 15 minuta meč je bio gotov, a Rolan Garos završen za Kecmanovića.

(Sputnjik)

