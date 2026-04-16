Avion prinudno sletio, pilot odmah prebačen u bolnicu

ATV
16.04.2026 10:46

Пилот са слушалицама на ушима управља авионом.
Foto: Leah Newhouse/Pexels

Kod Vinkovaca na istoku Hrvatske prinudno je sletio manji avion. Na terenu se nalaze sve hitne službe, a pilot je završio u bolnici.

PU vukovarsko-sremska je danas oko 09,35 sati primila dojavu da je u blizini Ivankova došlo do prinudnog slijetanja manjeg aviona, prenio je Jutarnji list.

Tamo su odmah poslate sve hitne službe. Na mjestu događaja je pronađen aviion i osoba koja je upravljala letjelicom prevezena je u Opštu županijsku bolnicu u Vinkovcima, navodi policija.

Na mjestu događaja se sprovodi uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti, dodaje se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

