Avion prinudno sletio, pilot odmah prebačen u bolnicu

Kod Vinkovaca na istoku Hrvatske prinudno je sletio manji avion. Na terenu se nalaze sve hitne službe, a pilot je završio u bolnici.

PU vukovarsko-sremska je danas oko 09,35 sati primila dojavu da je u blizini Ivankova došlo do prinudnog slijetanja manjeg aviona, prenio je Jutarnji list.

Tamo su odmah poslate sve hitne službe. Na mjestu događaja je pronađen aviion i osoba koja je upravljala letjelicom prevezena je u Opštu županijsku bolnicu u Vinkovcima, navodi policija.

Na mjestu događaja se sprovodi uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti, dodaje se u saopštenju.