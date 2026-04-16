Otišao u Tursku po "holivudski osmijeh", vratio se bez ijednog zuba

Otac dvoje dece iz engleskog Hartfordšira, Džon Denton (34), kaže da bi volio da “vrati vrijeme” i promijeni odluku da otputuje u Tursku kako bi popravio “raspadajuće” zube.

U januaru 2020. godine, Džon je doživio tešku saobraćajnu nesreću, zbog koje su mu izvađeni prednji zubi radi postavljanja cjevčice za disanje. Tokom oporavka, dobio je metalne implantate u vilici i, kako kaže, sve je postalo izuzetno teško - posebno pranje zuba.

Nije mogao normalno da se hrani

U jednom trenutku, kako kaže, zubi su počeli da se “raspadaju“, a pošto se obratio stomatologu u Velikoj Britaniji shvatio je da ne može priuštiti liječenje koje je koštalo oko 34.000 evra.

Džon tvrdi da se situacija dodatno pogoršala, da je stalno osjećao bolove i da nije mogao normalno da se hrani, prenosi Mirror.

Kako bi riješio problem, odlučio je da potroši 4.000 evra i otputuje u Tursku, u januaru ove godine, kako bi dobio “novi osmjeh“. Poslije ugradnje 14 implantata, tvrdi da je bio u “nepodnošljivim bolovima”, a njegovi donji zubi su “ispali” pošto se vratio kući.

Kada je ponovo otputovao u Tursku na kontrolu, u martu, tvrdi otac iz Hartfordšira, zubar je odlučio da ukloni sve implantate, umjesto da ih popravi. To je učinio dok je Džon bio pod sedativima.

“Sada ne mogu da pojedem ni tortu i žao mi je što sam uradio ovu proceduru”, kazao je.

"Dobio sam mnogo ponuda u Turskoj"

Džon je podijelio bolne detalje nakon prve intervencije u klinici.

“Sjećam se da sam se probudio i nije bilo ničega (nijednog zuba). Osim prednjeg koji je bio malo bolan, svi ostali su bili čvrsti. Nije bilo potrebe da ih sve uklone. Bio je to šok kada sam shvatio da su svi izvađeni. Poslije sam se zatvorio u sebe“, prisjetio se.

“U poređenju sa ovim, bio sam u boljem stanju pre odlaska u Tursku. Znam da su neki ljudi ovde došli i dobili sjajne zube, ali to nije bio slučaj“, dodao je.

Džon je, prije nego što je otišao u Tursku, dobio nekoliko ponuda od stomatologa.

“Navikao sam da pokrivam usta kada razgovaram s ljudima i nisam se smijao. Dobio sam mnogo ponuda od stomatologa u Turskoj i odabrao jednog koji je bio srednja opcija, jer sam mislio da je to sigurna opcija. Imali su dobre recenzije i bili su među rijetkim klinikama koje nisu forsirale klijente da odmah rezervišu dolazak, pa su djelovali iskreno“, objasnio je.

"Kad sam se vratio, bio sam srećan"

Pošto je platio početni iznos za liječenje, Džon tvrdi da je morao da plati još 900 evra kada je stigao u kliniku.

“Sve je djelovalo ubrzano“, sjeća se Džon.

Proveo je šest sati u stomatološkoj stolici, dok su mu ugradili 14 implantata, a sljedećeg dana su mu ugradili nove zube. U početku, bio je zadovoljan, ali ubrzo su počeli problemi.

“Kada sam se vratio, bio sam zaista srećan. Osjećao sam bolove i mislio da je to dio procesa. Pošto su lijekovi prestali da djeluju, bol je postala nesnošljiva”, dodao je.

Džon tvrdi da su privremeni donji zubi ubrzo ispali.

“Takođe, nisam mogao da ih perem jer su bili toliko bolni, bilo je nepodnošljivo“, kazao je.

"Ako ovo ne riješim, uništiće mi vezu"

Po povratku u Tursku, u martu ove godine, implantati su uklonjeni pod objašnjenjem da su bili “neuspješni”, navodi Džon.

Klinika mu je ponudila da plati ugradnju proteze ili da dobije djelimičan povraćaj novca (3.100 evra), što je i izabrao.

Sada prikuplja sredstva za “novi osmijeh”.

“Ako ovo ne riješim, uništiće mi vezu. Svaki dan se budim u lošem raspoloženju i ne želim da idem na posao, što utiče na moje račune i prihode. Količina bola koju sam preživio, moram ponovo da prođem kroz sve to“, zaključio je.