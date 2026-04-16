Logo
Large banner

Djeca zapalila čuveni mlin: Vatra progutala objekat, uhapšeni piromani

Autor:

ATV
16.04.2026 10:34

Komentari:

0
Ватрогасци гасе пожар на запаљеном млину у Обреновцу, 15.04.2026. године.
Foto: Telegraf.rs

Uspješno su identifikovana dvojica maloljetnika osumnjičenih za izazivanje požara u kojem je juče potpuno izgorio objekat čuvenog mlina "Suvobor".

Oni su identifikovani zahvaljujući brzoj akcijom pripadnika Policijske stanice u Obrenovcu, u saradnji sa Odjeljenjem za maloljetnike Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu,

Nakon što je vatrena stihija progutala objekat, među građanima Obrenovca zavladala je uznemirenost, prenosi Telegraf.

Ipak, efikasan rad nadležnih organa naišao je na opšte odobravanje lokalne zajednice. Mještani ističu da je upravo ovakva ažurnost ključna za očuvanje sigurnosti.

Ruža

Scena

"U situacijama koje prijete da naruše javni red, ovakva efikasnost policijskih službenika i jasna koordinacija sa tužilaštvom ulivaju povjerenje da zakon važi za sve", navode građani.

Zahvaljujući posvećenosti PS Obrenovac i tužilaštva, ovaj slučaj je dobio brz pravni epilog, čime je poslata jasna poruka da će svaki vid ugrožavanja imovine i bezbjednosti građana biti hitno i profesionalno procesuiran.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

03

13

01

12

58

12

57

12

56

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner