Djeca zapalila čuveni mlin: Vatra progutala objekat, uhapšeni piromani

Uspješno su identifikovana dvojica maloljetnika osumnjičenih za izazivanje požara u kojem je juče potpuno izgorio objekat čuvenog mlina "Suvobor".
Oni su identifikovani zahvaljujući brzoj akcijom pripadnika Policijske stanice u Obrenovcu, u saradnji sa Odjeljenjem za maloljetnike Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu,
Nakon što je vatrena stihija progutala objekat, među građanima Obrenovca zavladala je uznemirenost, prenosi Telegraf.
Ipak, efikasan rad nadležnih organa naišao je na opšte odobravanje lokalne zajednice. Mještani ističu da je upravo ovakva ažurnost ključna za očuvanje sigurnosti.
"U situacijama koje prijete da naruše javni red, ovakva efikasnost policijskih službenika i jasna koordinacija sa tužilaštvom ulivaju povjerenje da zakon važi za sve", navode građani.
Zahvaljujući posvećenosti PS Obrenovac i tužilaštva, ovaj slučaj je dobio brz pravni epilog, čime je poslata jasna poruka da će svaki vid ugrožavanja imovine i bezbjednosti građana biti hitno i profesionalno procesuiran.
