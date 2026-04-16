Još benzinski pumpi uključeno u akciju, evo koje su u pitanju

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske ažuriralo je danas, 16. aprila 2026. godine, u skladu sa sklopljenim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji u realizaciji Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnim derivatima, listu privrednih subjekata koji učestvuju u realizaciji ove mjere.

U realizaciju ove mjere, čija je implementacija počela juče, trenutno su uključena 32 trgovca na malo naftnim derivatima sa ukupno 234 prodajna mjesta širom Republike Srpske. Lista je ažurirana sljedećim privrednim subjektima: 1. „Bato petrol" d.o.o. Doboj 2. „Frukta trejd" d.o.o. Derventa 3. „Keso promet" d.o.o. Zvornik 4. „Blondi" d.o.o. Kalinovik 5. „4. april" d.o.o. Bijeljina 6. „Božić promet" d.o.o. Čelinac 7. „NN holding" d.o.o. Bijeljina. Poziv privrednim subjektima za učešće u ovoj mjeri ostaje otvoren tokom cijelog perioda važenja Odluke, odnosno do 16. maja 2026. godine, a liste uključenih privrednih subjekata biće redovno ažurirane po priključivanju novih učesnika. Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupan je na veb stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, na linku: http://skr.rs/zKyr.

