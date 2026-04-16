Minić: Raste svijest građana i privrednika o značaju osiguranja

Predsjednik Vlade Republike srpske Savo Minić izjavio je da Agencija za osiguranje Republike Srpske iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate, te da je evidentno da plaćanje premije osiguranja nije trošak, nego ulaganje u sigurnost.

Minić je rekao da podaci o broju osiguranika i uplaćenim premijama govore da značajno raste svijest ljudi i privrednika o značaju osiguranja, sa kojim mogu da obezbijede sigurnost od različitih dešavanja u društvu i svijetu, ali i kontinuitet likvidnosti.

"Premije koje su isplaćene korisnicima u Republici Srpskoj u procentima govore da za značajnije i bolje poslovanje ne postoji sigurnost bez osiguranja", rekao je Minić novinarima u Banjaluci, prije početka akademije povodom obilježavanja 20 godina rada Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Minić je rukovodstvu Agencije čestitao ovaj značajan jubilej, te poručio da će Vlada nastaviti da bude podrška u radu Agenciji, ali i osiguravajućim društvima.

"Cilj nam je da imamo što veću ponudu i što bolji spektar načina osiguranja, kako bi korisnici bili što sigurniji", rekao je Minić.

Agencija za osiguranje Republike Srpske osnovana je Zakonom o društvima za osiguranje 2006. godine i ima regulatornu i nadzornu funkciju s ciljem zaštite lica koja imaju pravo na osiguravajuće pokriće i naknadu iz osiguranja kao i dobrobit industrije osiguranja.