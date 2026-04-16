Dodik: Agencija formirana kao dokaz subjektiviteta Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Agencije za osiguranje Republike Srpske formirana u teškim političkim okolnostima, prije 20 godina, kao dokaz subjektiviteta Srpske i želje da zaštiti ono na šta ima pravo.

Dodik je naveo da se mnogi ljudi doprinijeli jačanju Agencije, a da je ova ustanova danas prepoznata kao značajni faktor uređenja odnosa u sektoru osiguranja i borbi za očuvanje te nadležnosti za Republiku Srpsku uprkos stalnim nastojanjima da bude prebačena na drugo mjesto odlučivanja.

"Iza ove agencije stoji uspješan rad regulisanja tržišta osiguranja, svega što je potrebno da se u globalnoj konkurenciji obezbijedi vidljivost i uspjeh", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci prije početka svečane akademije povodom 20 godina rada Agencije.

On je izrazio uvjerenje da će Agencija u budućnosti ostvariti i dodatnu vidljivost, autoritet, te dodatno uticati da tržište osiguranja bude sređeno i na korist osiguranicima i institucijama koje se bave poslovima osiguranja.

"Republika Srpska svih ovih godina bavi se uporno da očuva ono što joj pripada. Mi nismo htjeli ili formirali ništa što ne pripada nama po Ustavu. Srpska kroz djelovanje ovakvih agencija želi da kaže da želi da brine o sebi, da ima pravo da upravlja sobom, da zna šta su njene nadležnosti", poručio je Dodik.