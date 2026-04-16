Prosvjetinu stipendiju "Vladimir Ćorović" dobilo više od 300 učenika i studenata iz Hercegovine i Dalmacije

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" – Gradski odbor Mostar, u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom Mostar, deseti put dodjeljuje Prosvjetinu stipendiju "Vladimir Ćorović".

Ove godine stipendiju je dobilo 278 učenika osnovnih i srednjih škola i studenata iz Hercegovine i Dalmacije, dok su 42 učenika i studenta ostvarila podršku za školovanje.

Sa područja Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske stipendije je dobilo 180 učenika i studenata, a njih 22 ostvarilo je podršku za školovanje.

Od ove godine program stipendiranja proširen je i na Dalmaciju, gdje je stipendije dobilo 98 učenika i studenata sa područja Eparhije dalmatinske, dok je 20 učenika i studenata dobilo podršku za školovanje.

Osnovni cilj programa stipendiranja, koji se realizuje u partnerstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom Mostar, jeste podsticanje obrazovanja i ličnog razvoja mladih, kao i njihovo okupljanje oko ključnih životnih i društvenih vrijednosti.

Tradicija stipendiranja u „Prosvjeti” stara je koliko i samo Društvo, koje je osnovano 1902. godine sa misijom podrške obrazovanju mladih.

Prosvjetina stipendija "Vladimir Ćorović" obnovljena je prije deset godina i od tada je izrasla u najveći stipendijski fond u Hercegovini. Od 2016. godine bilježi se kontinuiran rast broja donatora, kao i broja stipendista. Zaključno sa ovom godinom, dodijeljeno je više od 1000 stipendija i podrški za školovanje učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima.

Prosvjetina stipendija „Vladimir Ćorović” predstavlja privatnu inicijativu koju podržava više od 200 donatora. Mnogi od njih nemaju formalne veze sa Hercegovinom, ali su program prepoznali kao značajan zbog njegovih rezultata i snažnog osjećaja zajedništva.

Svečanost dodjele Prosvjetine stipendije „Vladimir Ćorović” biće održana u subotu, 2. maja 2026. godine, sa početkom u 11.30 časova, u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru.

Sve informacije o programu stipendija možete pronaći na www.prosvjetamostar.org, www.stipendija.prosvjetamostar.com.

