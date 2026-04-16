Banjalučanin uhapšen u akciji SIPA

Policijski službenici SIPA u nastavku akcije ”Trio” uhapsili su jednu osobu u Banjaluci zbog sumnje da umiješan u krijumčarenje migranata.

Kako je saopšteno iz SIPA osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivično djelo organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata. U okviru akcije izvršen je pretres jedne lokacije u Banjaluci koju je koristio osumnjičeni.

”Uhapšeni je sproveden u prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će biti predat u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku”, saopštila je SIPA.

Dodaju da je akcije sprovedena po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, a da su u svemu učestvovali MUP Republike Srpske i MUP Kantona Sarajevo.

”Tokom provođenja operativnih aktivnosti ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima MUP-a Hrvatske, OTF Zebra. Aktivnosti u navedenom predmetu su podržane od strane projekta ”EU4FAST”, navodi se u saopštenju.