Banjalučanin uhapšen u akciji SIPA

16.04.2026 12:35

Бањалучанин ухапшен у акцији СИПА

Policijski službenici SIPA u nastavku akcije ”Trio” uhapsili su jednu osobu u Banjaluci zbog sumnje da umiješan u krijumčarenje migranata.

Kako je saopšteno iz SIPA osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivično djelo organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata. U okviru akcije izvršen je pretres jedne lokacije u Banjaluci koju je koristio osumnjičeni.

”Uhapšeni je sproveden u prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će biti predat u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku”, saopštila je SIPA.

Dodaju da je akcije sprovedena po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, a da su u svemu učestvovali MUP Republike Srpske i MUP Kantona Sarajevo.

”Tokom provođenja operativnih aktivnosti ostvarena je saradnja sa policijskim službenicima MUP-a Hrvatske, OTF Zebra. Aktivnosti u navedenom predmetu su podržane od strane projekta ”EU4FAST”, navodi se u saopštenju.

Banjalučanin uhapšen u akciji SIPA

