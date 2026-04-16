Maloljetnik (15) pokušao falsifikovanim novčanicama da plati hranu

Policija u Podgorici saopštila je da je podnijela krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv maloljetnika iz Srbije starog 15 godina zbog falsifikovanja novca.

Sumnja se da je petnaestogodišnjak počinio krivično djelo falsifikovanje nakon što je 8. aprila prilikom plaćanja usluge dostave hrane stavio u promet tri novčanice za koje je znao da su falsifikati, navodi se u saopštenju policije.

"Zbog falsifikovanja novca, krivično će odgovarati maloljetnik star 15 godina iz Republike Srbije sa dozvolom za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju.

(Telegraf.rs)