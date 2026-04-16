Isplaćeno 6,4 miliona za podsticaje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 6.415.532 KM i to za 519 korisnika.

"Isplaćene su sljedeće mjere - podrška mjerama u zaštiti zdravlja životinja u iznosu od 903.825 KM, podrška očuvanju autohtonih rasa u iznosu od 15.000 KM, podrška uvođenju tehnoloških inovacija u iznosu od 477.110 KM, podrška poslovnim aktivnostima udruženja žena u iznosu od 87.643 KM, podrška za podizanje novih zasada u iznosu od 152.475 KM, podrška projektima ruralnog razvoja (klasteri) u iznosu od 410.000 KM, podrška prenosu znanja i vještina u poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 130.000 KM, podrška za investicije u unapređenje veterinarske djelatnosti u iznosu od 336.288 KM, podrška investicijama u tržišnu infrastrukturu u iznosu od 776.484 KM i podrška opremanju laboratorija u iznosu od 50.000 KM", navodi se u saopštenju.

Tako isplaćene su i ostale premije i podrška.

"To su premija za proizvedene i prodane sadnice u iznosu od 469.004 KM, podrška poslovnim aktivnostima poljoprivrednih zadruga u iznosu od 744.498 KM, podrška Zadružnom savezu Republike Srpske u iznosu od 167.310 KM, premija za žalbe u iznosu od 61.659 KM, podrška za medijskim aktivnostima, sajmovima i podrška vođenju RPG-a u iznosu od 263.277 KM, podrška izgradnji objekata u stočarstvu u iznosu od 335.873 KM", navodi se u saopštenju.

Takođe isplaćena je i podrška za nabavku poljoprivredne mehanizacije – traktori u iznosu od 251.169 KM.

"Isplaćena je podrška za višegodišnje zasade, investicije u navodnjavanje i podizanje protivgradne mreže u iznosu od 111.666 KM, podrška investicijama u postavljanju solarnih panela na proizvodnim objektima u iznosu od 391.324 KM, podrška za nabavku opreme u stočarskoj proizvodnji u iznosu od 112.839 KM, podrška nabavci i ugradnji tehnološke opreme za prehrambenu industriju u iznosu od 168.088 KM", naveli su o saopštenju.

Isplate se odnose na preostale obaveze prema pravnim licima nakon što je okončana Multilateralna kompenzacija.

Što se tiče obaveza prema fizičkim licima one su u potpunosti izmirene kada je u pitanju 2025. godina, zaključili su u saopštenju.