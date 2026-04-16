Zatvara se najluksuzniji hotel

Autor:ATV
Komentari:0
Luksuzni hotel Burj Al Arab u Dubaiju biće zatvoren tokom velike 18-mjesečne obnove, rekao je član osoblja hotela.
To je prva obnova od otvaranja 1999. godine, i to u vrijeme kada je turizam u regionu usporen zbog američko-izraelskog rata sa Iranom.
U saopštenju vlasnika, hotelskog lanca Jumeirah Group, navodi se da će se radovi izvoditi u fazama tokom otprilike 18 mjeseci, a vodiće ih pariski arhitekta enterijera Tristan Auer. Nije precizirano da li će objekat biti zatvoren tokom obnove.
Republika Srpska
Član osoblja rekao je da hotel gostima sa rezervacijama tokom radova nudi alternativni smještaj u obližnjim hotelima, te da je period zatvaranja podložan promjenama.
Hotel u obliku jedra, jedna od najpoznatijih znamenitosti Dubaija i vodeći objekat Jumeirah Group, pretrpio je štetu kada su krhotine nakon presretanja iranskog napada dronom pogodile njegovu fasadu početkom marta.
„Dugo očekivani“ radovi nisu povezani sa incidentom u martu, rekao je zaposleni. Jumeirah Group, čije je sjedište u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u svom saopštenju nije povezala projekat sa ratom.
Međutim, vrijeme obnove je značajno jer je sukob naštetio putovanjima u Dubai, uz poremećaje letova koji utiču na UAE i upozorenja luksuznih kompanija na pritisak na profit zbog slabljenja potražnje piše Kamatica.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
4 h0
Ekonomija
5 h0
Ekonomija
1 d1
Ekonomija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu