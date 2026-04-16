MUP Srpske izdao saopštenje: Pojačane mjere bezbjednosti

MUP Republike Srpske povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH (1941-1945) preduzima pojačane mjere bezbjednosti s ciljem očuvanja javnog reda i mira, bezbjednosti svih prisutnih građana, kao i nesmetanog odvijanja komemorativnog skupa.

Planirano je angažovanje većeg broja policijskih službenika koji će vršiti obezbjeđenje lokacije, regulisanje saobraćaja, kontrolu pristupa, kao i druge preventivne aktivnosti.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je Naredbu o zabrani saobraćaja za sva motorna vozila, osim vozila koja će vršiti organizovani prevoz građana – posjetilaca Dana sjećanja 19. aprila 2026. godine u vremenskom periodu od od 06,00 do 18,00 časova na magistralnom putu M1-100, dionica Drkasenić – Granični prelaz Donja Gradina (granica Republike Srpske i Republike Hrvatske).

U istom vremenskom periodu zabranjuje se saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone na sljedećim putnim dionicama magistralnih puteva: - Magistralni put M I-100 dionica: Kozarska Dubica – Kostajnica;

Magistralni put M I-100 dionica: Kozarska Dubica – Draksenić;

Magistralni put M I-102 dionica: Draksenić – Gradiška;

Magistralni put M II -501 dionica: Kozarska Dubica - Prijedor. Od 18. aprila od 00,00 do 19. aprila do 19,00 časova na snazi je Naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP "Protivgradna preventiva Republike Srpske" na sljedećim putnim pravcima:

Magistralni put M1-100 dionica: Novi Grad 2 – Kostajnica; Kostajnica – Kozarska Dubica 1; Kozarska Dubica 1 – Kozarska Dubica 2; Kozarska Dubica 2 – Draksenić; Draksenić – Granični prelaz Gradina;

Magistralni put M1-102 dionica: Draksenić – Vrbaška 1; Vrbaška 1 – Vrbaška 2; Vrbaška 2 – Čatrnja, Čatrnja – Gradiška.

Magistralni put M2-501 dionica: Kozarska Dubica 1 – Prijedor 1.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedeni dan neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

Apelujemo na građane koji će prisustvovati obilježavanju, da poštuju uputstva policijskih službenika i redarskih službi, da na vrijeme planiraju svoj dolazak, te da izbjegavaju nošenje predmeta koji mogu ugroziti bezbjednost drugih lica.

"Prevoznike podsjećamo da autobusi kojim se organizuje dolazak građana moraju u nedjelju, 19. aprila do 10,00 časova biti u Donjoj Gradini, a ostali građani koji dolaze svojim vozila do 10,45 časova", navodi se u saopštenju policije.

Upotreba dronova je zabranjena na širem području Spomen područja Donja Gradina, sem onima koji su dobili dozvolu Ministarstva.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zahvaljuje građanima na razumijevanju i saradnji", navodi se u saopštenju.