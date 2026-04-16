MUP Srpske izdao saopštenje: Pojačane mjere bezbjednosti

Autor:ATV
Komentari:1
MUP Republike Srpske povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH (1941-1945) preduzima pojačane mjere bezbjednosti s ciljem očuvanja javnog reda i mira, bezbjednosti svih prisutnih građana, kao i nesmetanog odvijanja komemorativnog skupa.
Planirano je angažovanje većeg broja policijskih službenika koji će vršiti obezbjeđenje lokacije, regulisanje saobraćaja, kontrolu pristupa, kao i druge preventivne aktivnosti.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je Naredbu o zabrani saobraćaja za sva motorna vozila, osim vozila koja će vršiti organizovani prevoz građana – posjetilaca Dana sjećanja 19. aprila 2026. godine u vremenskom periodu od od 06,00 do 18,00 časova na magistralnom putu M1-100, dionica Drkasenić – Granični prelaz Donja Gradina (granica Republike Srpske i Republike Hrvatske).
U istom vremenskom periodu zabranjuje se saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone na sljedećim putnim dionicama magistralnih puteva: - Magistralni put M I-100 dionica: Kozarska Dubica – Kostajnica;
Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedeni dan neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.
Apelujemo na građane koji će prisustvovati obilježavanju, da poštuju uputstva policijskih službenika i redarskih službi, da na vrijeme planiraju svoj dolazak, te da izbjegavaju nošenje predmeta koji mogu ugroziti bezbjednost drugih lica.
"Prevoznike podsjećamo da autobusi kojim se organizuje dolazak građana moraju u nedjelju, 19. aprila do 10,00 časova biti u Donjoj Gradini, a ostali građani koji dolaze svojim vozila do 10,45 časova", navodi se u saopštenju policije.
Upotreba dronova je zabranjena na širem području Spomen područja Donja Gradina, sem onima koji su dobili dozvolu Ministarstva.
"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zahvaljuje građanima na razumijevanju i saradnji", navodi se u saopštenju.
