Kako najbolje ukloniti pesticide sa voća i povrća

16.04.2026 13:09

Kad donesemo pune kese sa pijace, obično mislimo da je dovoljno potopiti sve u vodu sa malo sode bikarbone.

Ipak, ako želite da na pravi način uklonite pesticide, soda vam tu neće mnogo pomoći.

Zašto soda bikarbona zapravo ne radi?

Ono čime se danas prskaju i voće i povrće napravljeno je da preživi kišu, pa je logično da ni obična voda u sudoperi ne može ništa. Soda bikarbona skine prašinu, ali ne dopire do otrova koji su ušli dublje u koru ili se zavukli u listove povrća.

Mnogi vjeruju da je soda bikarbona rješenje za sve, ali istina je malo drugačija. Većina otrova kojima se prska hrana ima masnu bazu. Proizvođači to rade namjerno da bi hemija što duže ostala na plodu, čak i nakon pljuskova na njivi.

Soda jednostavno nema tu snagu da razbije sloj voska i masnoće pod kojim se kriju otrovi. Dok vi mislite da je povrće čisto jer blista, ono je zapravo samo ispolirano, a hemija je i dalje tu. Takođe, predugo držanje namirnica u sodi samo ih čini gnjecavim.

Bijelo sirće: Najjači saveznik protiv hemije

Da biste stvarno mogli da uklonite pesticide sa onoga što dajete porodici, treba vam nešto što stvarno nagriza tu masnoću. Najbolja stvar koju možete da uradite je da koristite obično bijelo sirće. Kiselina iz sirćeta mnogo bolje razgrađuje ljepljivi sloj koji čuva pesticide na povrću i voću.

Pravila za pravilno pranje:

1. Napravite smjesu: Na jednu čašu sirćeta idu tri čaše vode. To skida sve, a hrana poslije nema oštar miris.

2. Pustite da odstoji: Ne brzajte. Povrće poput brokolija, karfiola ili paprike treba da ostane u vodi bar 15 minuta. Tek tada kiselina radi svoj posao.

3. Ispiranje: Kad izvadite namirnice, protrljajte ih rukama pod jakim mlazom vode. To je jedini način da sperete ono što je sirće načelo.

4. Posebna pažnja za lisnato povrće: Kod salate i kupusa je najgore. Uvijek skinite i bacite ona prva dva lista, jer su oni pokupili najviše prskanja. Ostatak perite list po list, nikako cijelu glavicu.

Kada je ljuštenje ipak bolje od pranja?

Ako želite potpuno da uklonite pesticide, kod nekih plodova je ljuštenje jedini siguran način da izbjegnete hemiju. Evo šta je bolje oljuštiti nego prati:

Jabuke

Skoro uvijek su premazane voskom da bi trajale mjesecima. Tu pranje rijetko pomaže, bolje je skinuti koru.

Breskve

Njihova kožica i dlačice su magnet za otrove. Ako nisu domaće, nemojte rizikovati.

Korijenasto povrće

Šargarepu, cveklu i korijen celera uvijek ljuštite, bez obzira na to koliko ste ih dugo držali u sirćetu.

Domaći sprej za brzo čišćenje

Ako nemate vremena za potapanje cijele sudopere, napravite domaći sprej. Pomiješajte čašu vode, dvije kašike sirćeta i kašiku soka od limuna. Poprskajte povrće, sačekajte minut i dobro operite. Limunska kiselina i sirće zajedno rade bolji posao nego bilo koje sredstvo iz radnje koje često košta previše.

Jasno je da ne možemo skroz da očistimo hranu ako je hemija ušla u nju dok je rasla, ali ovim metodama izbacujete ogroman dio onoga što ne želite u svom tijelu. Treba vam samo deset minuta više u kuhinji da biste znali da servirate zdrav obrok, prenosi Krstarica.

