Oglasili se iz UPEOI: Nikada nismo tražili finansijsku pomoć od ERS-a

Udruženje proizvođača energije iz obnovljivih izvora (UPEOI) oglasilo se povodom izjava u kojima se navodi da institucije nisu spremne pomoći malim proizvođačima električne energije.

"Povodom jučerašnjih izjava generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske, gospodina Luke Petrovića, i ministra energetike i rudarstva Republike Srpske, gospodina Petra Đokića, u kojima se navodi da institucije nisu spremne pomoći malim proizvođačima električne energije, Udruženje proizvođača energije iz obnovljivih izvora (UPEOI) smatra potrebnim da se obrati javnosti radi tačnog informisanja.

UPEOI želi jasno naglasiti da nikada, ni kroz jedno saopštenje niti na bilo kojem sastanku, nije tražio finansijsku pomoć od Elektroprivrede Republike Srpske. Svjesni smo činjenice da EPRS posluje u složenim tržišnim okolnostima i da trenutno nema kapacitet za takav vid podrške.

Ono što Udruženje kontinuirano traži i na čemu insistira jeste institucionalna podrška, koja je u nadležnosti resornog ministarstva i drugih relevantnih institucija. Prije svega, riječ je o:

hitnom otvaranju organizovanog tržišta električne energije (berze) u Bosni i Hercegovini,

stvaranju stabilnog i predvidivog regulatornog okvira,

omogućavanju lakšeg izvoza električne energije bez administrativnih i tržišnih barijera.

To su mjere koje ne zahtijevaju direktna budžetska izdvajanja, već političku volju i sistemsko djelovanje, a koje bi dugoročno koristile i proizvođačima i elektroenergetskom sistemu u cjelini.

Kada je riječ o Elektroprivredi Republike Srpske, jedini zahtjev UPEOI ostaje dosljedna isplata obaveza prema proizvođačima koji su u sistemu podsticaja, u skladu sa ranije preuzetim ugovorima i obavezama.

Naglašavamo da su proizvođači energije iz obnovljivih izvora u Republici Srpskoj već preuzeli značajan teret tržišnih poremećaja. To su investitori koji su u ovu zemlju uložili kapital, znanje i vlastiti rad, često uz velika zaduženja. Ovdje smo ostavili svoje “kičme” radeći i stvarajući novu energetsku vrijednost, a planiramo ovdje ostaviti i “kosti” – jer vjerujemo u dugoročan razvoj domaće energetike.

Upravo zato očekujemo da institucije prepoznaju značaj ovog sektora i omoguće uslove za njegov opstanak i razvoj, umjesto pogrešnog predstavljanja naših zahtjeva u javnosti i stvaranja medijskog "Koloseuma".

UPEOI ostaje otvoren za konstruktivan dijalog i saradnju sa svim nadležnim institucijama u cilju stabilizacije tržišta i razvoja obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini".