Cijene nafte pale nakon znakova da bi SAD i Iran mogli da nastave razgovore

Cijene nafte su pale nakon znakova da bi Sjedinjene Američke Države i Iran mogli da nastave razgovore.

Nafta Brent je pala za više od 4,3 odsto, na nivo od oko 95 dolara po barelu, kao i američka sirova nafta "Vest Teksas Intermediejt", koja je otišla naniže za nešto manje od sedam odsto, na nešto manje od 92 dolara po barelu, prenio je u utorak Trejding ekonomiks.

U toku su razgovori o održavanju još jedne runde pregovora prije isteka dvonedjeljnog prekida vatre, a izvještaji sugerišu da bi razgovori mogli da budu održani u Pakistanu.

Strane nisu uspjele da postignu dogovor nakon produženih pregovora tokom vikenda, što je navelo američkog predsjednika Donalda Trampa da objavi blokadu iranskih isporuka nafte.

Saudijska Arabija pozvala je SAD da ukinu blokadu i vrate se diplomatiji.

U međuvremenu, Međunarodna agencija za energetiku upozorila je da bi sukob mogao da izbriše rast globalne potražnje za naftom ove godine, što je prvi godišnji pad od pandemije, uz napomenu da cijene možda još ne odražavaju obim poremećaja.

Rat je oštetio energetsku infrastrukturu i ozbiljno ograničio saobraćaj kroz Ormuski moreuz, a izvještaj Organizacije zemalja proizvođača nafte OPEK plus pokazuje da je proizvodnja pala za 7,9 miliona barela dnevno u martu.

(Tanjug)