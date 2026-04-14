Započinje novo poglavlje u poslovanju RiTE Ugljevik: Potpisan ugovor o izmirenju obaveza

Nakon godina natezanja i neizvjesnosti, jedna od najtežih energetskih priča konačno je dobila epilog. Rudnik i termoelektrana Ugljevik ulazi u stabilniju fazu. Napokon je potpisan ugovor o izmirenju obaveza po arbitražnim odlukama.

Ugovorom se definišu i naredni koraci obustavljanja arbitražnog postupka pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.

Novo poglavlje u poslovanju RiTE Ugljevik započinje upravo ovim potpisom.

Potpisivanjem ugovora o izmirenju obaveza po arbitražnim odlukama prema preduzeću "Elektrogospodarstvo Slovenije" riješen je dugogodišnji problem i RiTE više nema sporova i arbitraža. Rudnik i termoelektrana "Ugljevik" poslovaće od sada stabilno i biti dovoljno uglja za izvoz, kažu to u Elektroprivredi RS i RiTE Ugljevik.

"Imamo dva sporazuma i danas smo potpisali treći u kome je da kažemo podvučena crta sa kamatama koje su ukupno potpisane na iznos od 37 miliona 432 hiljade evra, i i dogovoreno je da smo obje strane odustale od Vašingtonske arbitraže", kaže Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske.

"Ovaj ugovor rješava zakonske kamate u iznosu od 67 miliona evra, posljednja neriješena stvar i po meni velika stvar za RiTE jer beogradska arbitraža je nešto što je jako puno opterećivalo i izazivalo brojne spekulacije u javnosti i na ovaj način mi smo stavili tačku na drugo pitanje poslije Komsara koje je jako bitno za ovo preduzeće", kaže Žarko Novaković, v.d. direktora RiTE Ugljevik.

Ovo je izuzetno značajan dan posebno za RiTE Ugljevik, na ovaj način stvoreni su preduslove za potpuno stabilno poslovanje, kaže resorni ministar.

"Mislim da smo ovim činom stvorili i sve formalne i suštinske preduslove da se normalno može nastaviti rad i proizvodnja u RiTE Ugljevik na dugoročnoj osnovi", kaže Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

Za EGS ovaj sporazum znači pravan i finansijski zaključak najtežeg pitanja iz prošlosti.

"Značajna priča za sve strane, za širi energetski sektor u ovom dijelu regiona jer nakon više dekada od otvorenih pitanja uspjeli smo naći rješenje", kaže Darko Kramar, direktor "Elektrogospodarstva Slovenije".

"Pregovori koji su se vodili, naročito intenzivniji u posljednje tri godine, doveli su do svih ovih sporazuma koje smo potpisali već, neke 2024., a zadnji sporazum danas. Vjerujem da ćemo poslije ovoga bolje sarađivati i sa Elektroprivredom i sa RiTE Ugljevik", Tomaž Štokelj, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrane.

Za trećinu struje koju isporučuju slovenačkim partnerima očekuje se i veća cijena. Kroz tri sporazuma do danas riješena su dugovanja od 67 miliona evra, 54 miliona evra drugim sporazumom i 37,4 miliona evra danas potpisanim sporazumom.

Nakon ovog se može sa sigurnošću reći da će RiTE `Ugljevik` poslovati stabilno, da će nakon remonta biti na mreži. U RiTE je stigao i prvi ugalj sa eksploatacionog polja "Istoka dva", ugalj je dobre kalorijske moći i sasvim je sigurno da će ga biti i za izvoz, kažu u Elektroprivredi RS.