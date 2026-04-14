Rusi odgovorili Mađaru na prozivke: "Spremni smo"

14.04.2026 17:09

Foto: Markus Distelrath/Pexels

Ruska državna korporacija za atomsku energiju Rosatom je spremna da odgovori na sva pitanja koja Mađarska može da ima o projektu nuklearne elektrane Pakš-2, uključujući i njegovu cijenu, rekao je danas generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov.

"Lider pobjedničke stranke (Peter Mađar) je već nekoliko puta pomenuo ime našeg projekta, uključujući i malo kritički stav u vezi sa cijenom. Otvoreni smo i očekujemo isto povjerenje u realizaciji ovog projekta. Možemo da obećamo da će ovo (projekat nuklearne elektrane Pakš-2) biti naš poseban prioritet", rekao je Lihačov, prenosi ruski Interfaks.

Mađarski parlament je 2009. godine odobrio proširenje jedine operativne nuklearne elektrane u zemlji, nuklearne elektrane Pakš, izgrađene po sovjetskom projektu, dodavanjem još dva energetska bloka.

Procijenjeno je da će projekat koštati 12,5 milijardi evra. Moskva i Budimpešta su 2014. godine potpisale sporazum o obezbjeđivanju dugoročnog kredita do 10 milijardi evra za izgradnju nuklearne elektrane.

Krajem avgusta 2022. godine, Mađarska agencija za atomsku energiju izdala je Rosatomu dozvolu za izgradnju blokova V i VI nuklearne elektrane. U maju 2023. godine, Evropska komisija je odobrila izmene ugovora o izgradnji i finansiranju objekta.

Ceremonija izlivanja prvog betona u nuklearnoj elektrani Pakš II održana je u februaru, prenosi Tanjug.

