Škaljarac izrešetan u Barseloni pred ženom i djecom

Inspektori u Barseloni istražuju ko stoji iza brutalnog pokušaja ubistva državljanina Srbije koji je juče, sa najmanje dva hica ranjen dok je sjedio u kafiću, navodno u pratnji supruge i deteta. Vijestima je potvrđeno da je u pucnjavi ranjen Krsto Vujić, pripadnik škaljarskog klana.

Napadači ispalili pet hitaca

Španski mediji navode da su najmanje dvojica napadača ispalila pet hitaca u trenutku dok je muškarac (44), za kojeg navode da je državljanin Srbije, sjedio u bašti popularnog kafića u naselju Diagonal Mar u Barselon, a koji se nalazi blizu raskrsnice dvije veoma prometne ulice.

Sve se dogodilo usred bijela dana, nešto prije 16 časova.

Prema navodima svjedoka, napadači, kojima su bila prekrivena lica, prišla su stolu i ispalili najmanje pet hitaca u pravcu žrtve, koja je "pala kao pokošena".

Dok su gosti u panici pokušavali da potraže zaklon, žrtva je pala i ostala da leži u lokvi krvi, a stanari okolnih zgrada i gosti u lokalu su zvali policiju i hitnu pomoć.

Ljekarske ekipe su brzo stigle na lice mjesta i muškarca su hitno prevezeli u bolnicu. Vijesti navode da je Vujić pogođen sa četiri metka i da je u kritičnom stanju prebačen u bolnicu.

Policija je odmah blokirala čitavo područje, a forenzičari su čitavo poslijepodne izuzimali dokaze.

Prema pisanju španskih medija, na stolu gdje je ranjeni muškarac sjedio ostali su hrana i čaše puna soka, dok su kraj stola forenzičari pronašli odbačene japanke, patike, kačket i naočare za sunce.

Na mjesto napada u Barseloni upućene su jake policijske snage, uključujući i specijalne jedinice i pokrenuta je potraga za napadačima.

Ko je Krsto Vujić

Prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT), Krsto Vujić zvani Terminator i navodni vođa škaljarskog klana Igor Vukotić organizatori su kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića. Brat visokopozicioniranog kavčanina Duška Roganovića ubijen je na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine.

Vijesti navode da se Vujiću, osim za organizaciju ubistva Roganovića, sudi i zbog optužbi da je sa Zoranom Mrvaljevićem, Slobodanom Vicom, Jovanom Žmukićem i Jovom Riznićem planirao likvidaciju Novljanina Nemanje Zurovca, navodnog pripadnika kavačkog klana.

Prema navodima crnogorskih medija, posljednji put je u toj državi i rodnom Herceg Novom viđen u vrijeme ubistva Šćepana Roganovića 13. februara 2020.

Crnogorska policija i Interpol su ga u jednom trenutku locirali u Švajcarskoj i tvrdili da je uhapšen, ali se kasnije ispostavilo da osoba preuzeta u Bernu nije bila Vujić, već državljanin Slovenije, i crnogorski policajci su odbili da ga preuzmu.

Vujić je javnosti poznat i po tome što je tri puta preživio atentate.

Prvi put 2016, u eksploziji bombe postavljene pod njegov parkirani automobil, u trenutku kada je sa tada trogodišnjim sinom pokušao da uđe u automobil, aktivirana je paklena naprava i Terminator i njegov sin su ranjeni.

Godinu dana kasnije, takođe u Meljinama na njega je napadač otvorio vatru sa motora u pokretu. Vujić tada nije povrijeđen, a napadač je pobjegao.

Hrvatski mediji objavili su ranije, tokom istrage protiv policijskog službenika, da je škaljarac Krsto Vujić jedan od kriminalaca koji je imao falsifikovana hrvatska dokumenta. Tada je objavljeno da ih je dobio u septembru 2018. na ime Gordan Kelebude.