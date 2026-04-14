Sletio automobilom sa litice visoke 70 metara – preživio

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Laliotis u području Korinta kada je automobil sletio s puta i pao niz padinu duboku oko 70 metara, ali je vozač iz incidenta izašao nepovrijeđen.

Prema navodima lokalnih izvora, vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, skrenulo s kolovoza i završilo na strmoj padini, pri čemu se, kako se navodi, nekoliko puta prevrnulo tokom pada, prenio je portal „Prototema“.

Uprkos nesreći i potpunom uništenju vozila, vozač je uspio da se izvuče bez povreda, nakon čega je privatnim vozilom prevezen u bolnicu na preventivni pregled.

Na lice mjesta stigla je vatrogasna služba iz Kijata, dok nadležni organi istražuju okolnosti pod kojima je do nesreće došlo.