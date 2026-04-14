Objavljen novi snimak: Kamere snimile trenutak kada naoružani tinejdžer ulazi u školu

14.04.2026 16:28

Слика са надзорне камере која приказује тинејџера који је са пушком ушао у школу у Турској
Foto: X / Geo Frontline

Nakon jutrošnjeg napada u srednjoj školi na jugoistoku Turske, u kojem je ranjeno 16 osoba, u javnosti se pojavio novi snimak s nadzornih kamera. Video jasno prikazuje trenutak kada naoružani tinejdžer ulazi u hodnik škole sa sačmaricom u rukama, dok se učenici i nastavnici pokušavaju sakriti.

Kadrovi unutar Srednje stručne i tehničke škole "Ahmet Kojundžu" u okrugu Siverek bilježe dramatične trenutke neposredno prije nego što je napadač zapucao unutar same zgrade.

Na snimku se može vidjeti kako osobe u hodniku žurno ulaze u učionice i zatvaraju vrata za sobom, shvatajući šta se dešava. Ubrzo nakon toga, u kadar ulazi tinejdžer s ruksakom na leđima, držeći pušku "pumparicu".

U jednom trenutku napadač zastaje, nakratko provjerava oružje u svojim rukama, a zatim nastavlja hodati hodnikom i podiže sačmaricu.

Svjetske novinske agencije, uključujući Rojters, potvrdile su autentičnost ovog snimka upoređujući unutrašnjost škole s ranijim fotografijama objekta. Takođe, odjeća i ruksak napadača na nadzornim kamerama u potpunosti odgovaraju opisima iz zvaničnih izjava i drugih dostupnih materijala s mjesta događaja.

Podsjetimo, guverner provincije Sanliurfa, Hasan Sildak, ranije je potvrdio da je napadač, rođen 2007. godine i bivši učenik ove škole, prvo nasumično otvorio vatru u školskom dvorištu prije nego što je ušao u zgradu.

U njegovom pohodu povrijeđeno je ukupno 16 osoba, među kojima su četiri nastavnika, 10 učenika, jedan policajac i radnik u kantini. Četvoro povrijeđenih s lakšim povredama prebačeno je u bolnice u centru grada, a nadležni su potvrdili da, na svu sreću, niko od žrtava nije smrtno stradao.

Kada su jake policijske snage stigle na mjesto događaja i satjerale napadača u ćošak, on je iz istog oružja izvršio samoubistvo. Školski objekat je nakon toga u potpunosti evakuisan, a motiv ovog napada i dalje je predmet opsežne policijske istrage, prenosi Kliks.

Pročitajte više

Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.

Svijet

Ovo je napadač koji je otvorio vatru u školi: Masakr najavio na društvenim mrežama

3 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Isplivali detalji krvavog pira u školi, raste broj žrtava

6 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

U bolnici završila 73 studenta: Iznenada im pozlilo tokom noći

6 d

0
Турски војник стоји на стражи док полиција и војници обезбеђују подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.

Svijet

Detalji napada u Istanbulu: Braća stigla u iznajmljenom vozilu, povezani sa terorističkom grupom

1 sedm

0

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Šokiran sam Đorđom Meloni, Orban je uradio dobar posao

1 h

0
Људи пролазе поред руског интерконтиненталног балистичког ракетног лансера Топољ изложеног у Музеју артиљерије у Санкт Петербургу, Русија, понедjељак, 13. априла 2026. године.

Svijet

Vojska od sada može štititi Ruse u inostranstvu

1 h

0
Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.

Svijet

Orban: Brisel koristi priliku da ukine pravo veta

3 h

0
Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.

Svijet

Ovo je napadač koji je otvorio vatru u školi: Masakr najavio na društvenim mrežama

3 h

0

