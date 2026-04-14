Objavljen novi snimak: Kamere snimile trenutak kada naoružani tinejdžer ulazi u školu

Nakon jutrošnjeg napada u srednjoj školi na jugoistoku Turske, u kojem je ranjeno 16 osoba, u javnosti se pojavio novi snimak s nadzornih kamera. Video jasno prikazuje trenutak kada naoružani tinejdžer ulazi u hodnik škole sa sačmaricom u rukama, dok se učenici i nastavnici pokušavaju sakriti.
Kadrovi unutar Srednje stručne i tehničke škole "Ahmet Kojundžu" u okrugu Siverek bilježe dramatične trenutke neposredno prije nego što je napadač zapucao unutar same zgrade.
Na snimku se može vidjeti kako osobe u hodniku žurno ulaze u učionice i zatvaraju vrata za sobom, shvatajući šta se dešava. Ubrzo nakon toga, u kadar ulazi tinejdžer s ruksakom na leđima, držeći pušku "pumparicu".
U jednom trenutku napadač zastaje, nakratko provjerava oružje u svojim rukama, a zatim nastavlja hodati hodnikom i podiže sačmaricu.
At least 16 people wounded.
The suspected shooter, a 17-year-old, took his own life after the attack.
Svjetske novinske agencije, uključujući Rojters, potvrdile su autentičnost ovog snimka upoređujući unutrašnjost škole s ranijim fotografijama objekta. Takođe, odjeća i ruksak napadača na nadzornim kamerama u potpunosti odgovaraju opisima iz zvaničnih izjava i drugih dostupnih materijala s mjesta događaja.
Podsjetimo, guverner provincije Sanliurfa, Hasan Sildak, ranije je potvrdio da je napadač, rođen 2007. godine i bivši učenik ove škole, prvo nasumično otvorio vatru u školskom dvorištu prije nego što je ušao u zgradu.
U njegovom pohodu povrijeđeno je ukupno 16 osoba, među kojima su četiri nastavnika, 10 učenika, jedan policajac i radnik u kantini. Četvoro povrijeđenih s lakšim povredama prebačeno je u bolnice u centru grada, a nadležni su potvrdili da, na svu sreću, niko od žrtava nije smrtno stradao.
Kada su jake policijske snage stigle na mjesto događaja i satjerale napadača u ćošak, on je iz istog oružja izvršio samoubistvo. Školski objekat je nakon toga u potpunosti evakuisan, a motiv ovog napada i dalje je predmet opsežne policijske istrage, prenosi Kliks.
