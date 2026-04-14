Ruska Državna duma usvojila je u prvom čitanju nacrt zakona o pravu na angažovanje oružanih snaga Ruske Federacije radi zaštite Rusa uhapšenih odlukom stranih sudova bez učešća Rusije.

"Nacrt je razvijen radi zaštite prava građana Ruske Federacije u slučaju njihovog hapšenja (pritvaranja), krivičnog i drugog gonjenja na osnovu odluka sudova stranih država koje su u oblasti krivičnog postupka ovlastile druge strane države bez učešća Ruske Federacije", navodi se u objašnjenju, prenosi Srna.

Cilj zakona je zaštita Rusa, posebno onih koji imaju dvojno državljanstvo ili su ih identifikovale zapadne institucije, od stranih ili međunarodnih pravosudnih tijela.

Novi zakon dozvoljava vojnu intervenciju radi "zaštite prava" građana od stranog procesuiranja.