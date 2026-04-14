Dodik donirao potreban iznos za liječenje Elene Bruić: Pokrivene terapije za cijelu godinu

Odlukom predsjednika SNSD-a Milorada Dodika trinaestogodišnjoj d‌jevojčici Eleni Bruić iz Gradiške, koja ima tumor na mozgu, doniran je iznos koji pokriva njene terapije za cijelu godinu, saopštila je majka d‌jevojčice Slađana Bruić.

Elena od februara prošle godine koristi takozvane pametne terapije, a prije mjesec dana su joj dodate još jedne, dok lijek koji joj je potreban nije na spisku fondova u Evropi.

Porodica je uspijevala da lijek priušti zahvaljujući pomoći humanih ljudi, a prije par dana joj je odlukom Dodika doniran iznos koji pokriva terapije za cijelu godinu.

Ona je zahvalila Dodiku što je insistirao na donošenju zakona i formiranju Fonda solidarnosti “Duša d‌jece”.

“Nemam riječi kojima mogu da izrazim našu zahvalnost. Hvala ljudima koji su doprinijeli ovom činu. Hvala Fondu solidarnosti `Duša d‌jece` Republike Srpske koji snosi troškove liječenja u Turskoj i direktoru Fonda Jasminki Vučković koja je od samog početka uz nas”, napisala je Bruićeva za “Instagramu”.

Eleni je prošle godine u Turskoj uspjeli odstraniti dio tumora na mozgu, a ona dalje mora ići najmanje dvije godine na terapije.

Mjesečna terapija, koja nije na popisu lijekova zdravstvenih fondova u Evropi, iznosi 4.000 evra.

