Poznat identitet Banjalučanina koji je ubijen u Zagrebu, priveden maloljetnik iz Gradiške

Autor:Ognjen Matavulj
U okviru istrage ubistva Milorada Popovića (22) iz Banjaluke, koji je likvidiran u kući u zagrebačkom naselju Šestine, hrvatska policija privela je maloljetnog M.B. (17) iz Gradiške, saznaje ATV.
Prema informacijama iz istrage M.B. je zatečen u kući, u kojoj se ubistvo dogodilo, i sproveden je na dalju kriminalističku obradu.
”Radi se o maloljetniku koji prolazi kroz policijske evidencije MUP-a Republike Srpske. U više navrata je privođen, dovođen je u vezu sa krijumčarenjem ilegalnih migranata preko granice sa Hrvatskom i već prolazi kroz kaznenu evidenciju”, kaže dobro obavješteni izvor ATV-a.
Kako saznajemo M.B. je rođen u Gradišci i bio je nastanjen na području Laktaša. U pitanju je ”stariji maloljetnik” koji će sutra 15. aprila napuniti 18 godina. Sa ubijenim Popovićem se navodno poznavao od ranije i obojica su u Hrvatskoj boravili nelegalno.
Prema pisanju medija u Hrvatskoj ubistvo se dogodilo u nedjelju oko 23 časa u iznajmljenom stanu koji je, po svemu sudeći, trebao služiti kao ilegalna kockarnica. Ubijeni Popović je na tijelu imao dvije prostrijelne rane, jednu u predjelu glavu i drugu na prsima.
Šta je motiv ubistva zasada nije poznato i to je predmet dalje istrage kojom rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.
