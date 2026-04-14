Poznat identitet Banjalučanina koji je ubijen u Zagrebu, priveden maloljetnik iz Gradiške

U okviru istrage ubistva Milorada Popovića (22) iz Banjaluke, koji je likvidiran u kući u zagrebačkom naselju Šestine, hrvatska policija privela je maloljetnog M.B. (17) iz Gradiške, saznaje ATV.

Prema informacijama iz istrage M.B. je zatečen u kući, u kojoj se ubistvo dogodilo, i sproveden je na dalju kriminalističku obradu.

Dovođen u vezu s krijumčarenjem migranata

”Radi se o maloljetniku koji prolazi kroz policijske evidencije MUP-a Republike Srpske. U više navrata je privođen, dovođen je u vezu sa krijumčarenjem ilegalnih migranata preko granice sa Hrvatskom i već prolazi kroz kaznenu evidenciju”, kaže dobro obavješteni izvor ATV-a.

Sutra puni 18 godina

Kako saznajemo M.B. je rođen u Gradišci i bio je nastanjen na području Laktaša. U pitanju je ”stariji maloljetnik” koji će sutra 15. aprila napuniti 18 godina. Sa ubijenim Popovićem se navodno poznavao od ranije i obojica su u Hrvatskoj boravili nelegalno.

Ubijen hicem u glavu i grudi

Prema pisanju medija u Hrvatskoj ubistvo se dogodilo u nedjelju oko 23 časa u iznajmljenom stanu koji je, po svemu sudeći, trebao služiti kao ilegalna kockarnica. Ubijeni Popović je na tijelu imao dvije prostrijelne rane, jednu u predjelu glavu i drugu na prsima.

Šta je motiv ubistva zasada nije poznato i to je predmet dalje istrage kojom rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.