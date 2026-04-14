U Srpskoj rođeno 14 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba - po sedam djevojčica i dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, dok je po jedna beba rođena u Zvorniku, Foči, Bijeljini, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu, rečeno je Srni u porodilištima.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 14. april: Šta nam zvijezde donose danas?

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i četiri dječaka, u Foči, Bijeljini i Nevesinju po jedna djevojčica, a u Zvorniku, Gradišci i Istočnom Sarajevu po dječak.

U porodilištima u Doboju, Prijedoru i Trebinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja.