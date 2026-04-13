Logo
Large banner

Rijetki jaguar snimljen nakon 10 godina u visokim planinama

Autor:

ATV
13.04.2026 19:20

Komentari:

0
Jaguar
Foto: Pexel/Rodrigo Garza

Rijetki jaguar sa šarama u obliku oblaka snimljen je nakon 10 godina visoko u planinskom lancu Sijera del Merendon u Hondurasu.

Jaguara mužjaka snimila je postavljena kamera-zamka 6. februara na visini od oko 2.200 metara, prenosi "Si-en-en".

Franklin Kastanjen, direktor za Honduras u Organizaciji za očuvanje divljih mačaka "Pantera", vjeruje da se mladi mužjak kretao koridorom za divlje životinje iz istočnog Hondurasa prema Gvatemali ili obrnuto, u potrazi za ženkama.

Prema podacima Međunarodne unije za očuvanje prirode, jaguari su u Americi izgubili 49 odsto staništa. Najveća populacija živi u Amazoniji, dok su sve ostale klasifikovane kao ugrožene ili kritično ugrožene.

Većina jaguara živi na nadmorskim visinama ispod 1.000 metara, zbog čega je ova vrsta veoma rijetka.

U Hondurasu su samo tri puta viđeni jaguari na velikim visinama, posljednji put 2016. godine. Jaguari su u ovoj državi zaštićena vrsta, ali se i dalje suočavaju sa brojnim izazovima.

Najveće prijetnje su im krčenje šuma i krivolov. Smatra se da krivolov na vrste kojima se jaguar hrani, poput jelena, pekarija i iguana, takođe negativno utiče na snabdijevanje hranom ove mačke.

Područje Merendon sada je dom za pet vrsta divljih mačaka za koje se zna da postoje u Hondurasu. Nakon 17 godina istraživanja, 2021. godine prvi put je uočena puma, a primijećeni su i oceloti, jaguarundiji i margaji. Sve ove vrste suočavaju se s prijetnjama gubitka staništa i lova, piše Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

životinja

jaguar

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner