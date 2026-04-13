Kolone vozila na granici sa Hrvatskom i Srbijom

Kolone vozila čekaju danas na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i u oba smjera na graničnim prelazima sa Srbijom.
Gužva je na graničnim prelazima Novi Grad, Kostajnica, Gradina, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod, Svilaj i Orašje iz izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
Na granici sa Srbijom na izlazu iz BiH čeka se na Šepku, a u oba smjera na Rači, Pavlovića mostu i Karakaju.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Iz AMS-a su napomenuli da se na granici sa EU u popunosti primjenjuje ulaz/izlaz sistem /EES/ za građane trećih zemalja, zbog čega se i mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom, prenosi Srna
