Kolone vozila na granici sa Hrvatskom i Srbijom

ATV
13.04.2026 15:58

Гранични прелаз Градишка – излаз из Републике Српске
Kolone vozila čekaju danas na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i u oba smjera na graničnim prelazima sa Srbijom.

Gužva je na graničnim prelazima Novi Grad, Kostajnica, Gradina, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod, Svilaj i Orašje iz izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na granici sa Srbijom na izlazu iz BiH čeka se na Šepku, a u oba smjera na Rači, Pavlovića mostu i Karakaju.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.

Iz AMS-a su napomenuli da se na granici sa EU u popunosti primjenjuje ulaz/izlaz sistem /EES/ za građane trećih zemalja, zbog čega se i mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom, prenosi Srna

Stanje na graničnim prelazima

