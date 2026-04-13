Urušio se most kod Ključa: Kamion propao, saobraćaj obustavljen

Na magistralnom putu M15 Ključ – Sanski Most, na lokalitetu Banjice, došlo je do urušavanja drvenog mosta pod teretnim vozilom.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici media-ključ.ba, most se srušio u trenutku kada je preko njega prelazio kamion, što je izazvalo potpunu obustavu saobraćaja na ovoj dionici.

Nema povrijeđenih

Na sreću, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih osoba, iako je situacija mogla imati mnogo teže posljedice.

Saobraćaj obustavljen, vozači se preusmjeravaju

Zbog urušavanja mosta, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta trenutno je u potpunosti obustavljen.

Nadležne službe su na terenu, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ovog incidenta.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, kao i korištenje alternativnih pravaca, ukoliko je to moguće, dok se ne uspostavi normalno odvijanje saobraćaja.