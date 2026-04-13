Urušio se most kod Ključa: Kamion propao, saobraćaj obustavljen

Autor:ATV
Komentari:0
Na magistralnom putu M15 Ključ – Sanski Most, na lokalitetu Banjice, došlo je do urušavanja drvenog mosta pod teretnim vozilom.
Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici media-ključ.ba, most se srušio u trenutku kada je preko njega prelazio kamion, što je izazvalo potpunu obustavu saobraćaja na ovoj dionici.
Na sreću, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih osoba, iako je situacija mogla imati mnogo teže posljedice.
Zbog urušavanja mosta, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta trenutno je u potpunosti obustavljen.
Nadležne službe su na terenu, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ovog incidenta.
Vozačima se savjetuje dodatni oprez, kao i korištenje alternativnih pravaca, ukoliko je to moguće, dok se ne uspostavi normalno odvijanje saobraćaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
11
17
01
16
53
16
53
16
50
Trenutno na programu