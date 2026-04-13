Kolaps na više graničnih prelaza

Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Brod i Orašje pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.

Napominjemo da se na granicama sa EU u potpunosti implementira za građane trećih zemalja, odnosno sistem će biti 24 sata aktivan, zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.