Šta je najveći problem za kandidate prilikom polaganja vožnje?

Polaganje vozačkog ispita za nekoga je izazov, a za nekoga rutina.

Najčešći razlozi pada vozačkog ispita:

Trema i nervoza

Nedostatak iskustva

Loši vremenski uslovi

Netolerantni vozači u saobraćaju

Slaba koncentracija

Nepripremljenost za testove

To nije nikakva floskula, već činjenica kojom instruktori u BiH svjedoče svakodnevno, jer, kako kažu, neko vozi kao da je rođen za volanom, dok neko i nakon nebrojeno časova nije savladao osnove vožnje.

Kako pričaju za "Nezavisne novine", za vozače početnike neophodno je strpljenje svih učesnika u saobraćaju, a što, kako tvrde, nerijetko ovd‌je izostaje.

Pored toga, smatraju da pojedinim kandidatima takođe nedostaje strpljenja, jer postoje oni koji su i prije vožnje naučili da upravljaju vozilom, pa im onda iščekivanje polaganja vozačkog ispita često pravi probleme, ne samo u praktičnom dijelu, već i u pismenom.

Gd‌je je problem za kandidate?

Aleksandar Trivunčić, instruktor vožnje iz Šipova, za "Nezavisne novine" otkriva da je ipak jedan od ključnih faktora koji utiču na kandidata trema.

"Postoje oni kandidati kojima generalno lošije ide vožnja, pa im treba više vremena da je savladaju, ali najčešći razlog zašto kandidat ne položi vožnju je zasigurno trema. Imao sam kandidate koji su vozili odlično i sve je tokom obuke bilo bez greške, ali u momentu kada dođu na polaganje imaju tremu, trese im se noga i to se često dešava", kaže Trivunčić.

Uz tremu, faktori koji utiču na kandidate, prema njegovim riječima i praksi su: pješaci, loša vidljivost, izbrisane oznake, ali i netolerancija.

"Prema njegovim riječima, vozači nemaju toleranciju prema kandidatima i često im trube, obilaze ih, viču, što kandidate čini nervoznima i utiče na njihovu vožnju", navodi on.

Kada su u pitanju testovi, njih, kako ističe, polože iz prvog puta svi oni koji su učili, a ženski kandidati su u tom slučaju odgovorniji i nemaju problem s polaganjem testova.

28 kandidata položilo nakon sedmog puta

Inače, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, vozački ispit u Republici Srpskoj u 2025. godini uspješno je položilo 17.999 vozača, od 26.495 izlazaka na vozački ispit.

Međutim, zanimljiv je podatak da su zabilježena 62 izlaska kandidata na polaganje ispita sedam ili više puta, a da je tek 28 njih tada, napokon, stiglo do vozačke dozvole.

12.303 položilo vožnju iz prvog pokušaja

Od 26.495 izlazaka, prvi put na vozačkom ispitu bilo je 18.024 kandidata.

Njih 12.303 uspjelo je da ga položi već iz prvog pokušaja, dok je ostatak kandidata bio primoran da do vozačke dozvole ponovo ide na ispit, a kako smo naveli, neki i sedam i više puta.

Slično se, pojasnili su, dešavalo i na ispitu iz propisa o bezbjednosti saobraćaja.

Tu je na 20.660 izlazaka, ispit položilo 13.788 kandidata, a pismeni dio se pokazao naročito težak za pojedine, jer su zabilježena 332 izlaska na ispit sedam ili više puta.

"Od tog broja 90 je na kraju uspjelo da položi", pojasnili su iz Zavoda za statistiku.

I prva pomoć nije bila "od pomoći"

Bez poteškoća nije moglo ni kada je riječ o polaganju ispita iz prve pomoći.

U 2025. nadležni su evidentirali 13.596 izlazaka, a uspješnost je zabilježio 12.151 kandidat.

"Registrovano je 14 izlazaka kandidata na ispit iz prve pomoći šest puta, a četvoro njih je na kraju uspjelo da ga položi", piše u podacima Republičkog statističkog zavoda.

Ko je svjetski rekorder?

Zanimljivo, svjetski rekord u broju neuspješnih pokušaja polaganja vozačkog ispita drži Ča Sa Sun iz Južne Koreje, koja je imala velike poteškoće u polaganju kako testova, tako i vožnje.

Pismeni dio ispita prvi put je polagala 2005, ali ne samo da je pala tom prilikom, već je bila neuspješna sve do, vjerovali ili ne, 860. pokušaja.

Kada se pristupilo praktičnom dijelu polaganja, odnosno vožnji, Sa Sun se suočila sa još većim problemima, te je bila primorana da polaže čak 960 puta, dok konačno, 15 godina od prvog pokušaja, nije uspjela da savlada vožnju.

Jedan od poznatijih slučajeva je i onaj jednog kandidata iz Londona, koji je padao na pismenom dijelu ispita 107 puta.