Maskirani razbojnik opljačkao benzinsku pumpu

Maskirani razbojnik na Peščenici u subotu je opljačkao benzinsku pumpu uz prijetnju vatrenim oružjem, saopštili su u nedjelju iz zagrebačke policije.
Iz Policijske uprave zagrebačke naveli su da je u subotu, oko 21.50 časova, na Peščenici, na Aveniji Marina Držića, nepoznati maskirani muškarac ušao u benzinsku pumpu gdje je, uz prijetnju vatrenim oružjem, izvršio razbojništvo nad dvije zaposlene radnice, 49-godišnjakinjom i 41-godišnjakinjom, te ukrao novac.
Materijalna šteta iznosi nekoliko stotina evra, piše Jutarnji.hr.
