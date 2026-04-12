Motociklista poginuo na auto-putu

Autor:ATV
Na auto-putu A6, u tunelu Veliki Gložac u smjeru Rijeke, došlo je do teške nesreće u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, objavila je policija.
"U saobraćajnoj nesreći smrtno je stradao muškarac koji je upravljao motociklom", navode iz policije.
Slijedi uviđaj kojim rukovodi Županijsko državno tužilaštvo u Rijeci, saobraćaj na A6 se nastavio odvijati...
