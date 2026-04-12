Krvava kiša se kreće ka nama, poznato kada će biti ovdje

Prelijep dan u regionu. U većem dijelu je sunčano, uz temperature oko 15 stepeni, dok će maksimalna temperatura danas dostići do 20 stepeni.

U ovom trenutku snažan ciklon sa sjevera Atlantika donosi olujno nevrijeme sjevernoj i zapadnoj Evropi, dok su oblaci i hladni front sa padavinama stigli do Alpa. Istovremeno se formirao i sekundarni ciklon iznad sjevera Afrike, sa centrom nad sjevernim Alžirom.

Svijet Tinejdžerku izgrizao pas u kući, preminula od povreda

On uslovljava jake oluje sa grmljavinom i obilne padavine od sjevera Alžira preko Tunisa do Italije, a ovaj oblačni i padavinski sistem premiješta se ka Jadranu i našem području, zajedno sa pomeranjem centra ciklona preko severa Tunisa i Tirenskog mora ka Đenovskom zalivu.

Srbija i Balkan nalaze se u prednjem dijelu ovog ciklona. Snažno visinsko južno strujanje sa sjevera Afrike donosi veoma toplu vazdušnu masu, a uz nju stižu i čestice pijeska i prašine iz Sahare.

Šta čeka region narednih dana

Narednih dana nad našim područjem atmosfera će biti zamućena, pa se u predjelima sa padavinama očekuje i pojava "obojenih padavina" (tzv. krvava kiša). Kiša će sadržati čestice pustinjskog pijeska, a njena boja zavisiće od koncentracije i vrste čestica.

Svijet Vozač hitne pomoći uhapšen zbog sumnje da je ubio šest pacijenata

Dok se nad centralnim Mediteranom nalazi ciklon, nad istokom Evrope je anticiklon. Kako će se Srbija nalaziti između ova dva sistema, narednih dana očekuje se veoma vjetrovito vrijeme.

U ponedjeljak i utorak duvaće umjeren do pojačan jugoistočni vjetar, u košavskom području i veoma jak, sa udarima i preko 50 km/h. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju se olujni udari košave i do 80 km/h, a najjači vjetar očekuje se u Vršcu.

Vjetrovito vrijeme zadržaće se do srijede, a najjači udari košave očekuju se u ponedjeljak uveče, tokom noći i u utorak ujutru. U srijedu će košava slabiti, a poslije podne vjetar će skretati na sjeverozapadni, najprije u Bačkoj, Sremu i Podrinju.

Maksimalna temperatura biće uglavnom oko 20 stepeni.

Nakon današnjeg sunčanog dana, narednih dana očekuje se više oblačnosti nad Srbijom. Oblaci sa sjevera Afrike, centralnog Mediterana i Jadrana već noćas stižu do jugozapada Srbije, a u ponedjeljak tokom dana i do ostalih krajeva.

Od utorka se očekuje česta pojava kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

