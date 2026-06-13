Darko Mladić: Cilj ostanka moga oca u Hagu jeste mučenje

U Savjetu bezbjednosti u Njujorku održana je polugodišnja debata o Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu. Nehumanom i nezakonitom nazvala je ruska predstavnica u UN odluku predsjednice suda o nepuštanju generala Ratka Mladića na privremenu slobodu u Srbiju radi liječenja.

Predsjednica Grasijela Gati Santana tvrdi da je odluka donesena "u skladu sa pravnim načelima". Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić je rekao da je stanje njegovog oca sve lošije i očigledno u Hagu ne može da mu se pruži adekvatna njega.

"Jučerašnje poruke iz UN dovoljno govore. Predstavnici Tribunala zaklinju se iza opštih fraza dok se istovremeno ponašaju suprotno, diskriminišući žrtve i optužene do mjere da im se brutalno oduzimaju sva prava, kao mom ocu", rekao je generalov sin za RTRS.

Ruska Federacija je, kaže, iskritikovala rad Tribunala navodeći argumente.

"Čini se da budućnost Tribunala neće biti onakva kako se nadaju predstavnici ovoga suda. Mislim da je prilično jasno da je raspoloženje međunarodne zajednice tako da je Mehanizam došao do svog kraja. Kakva je budućnost vidjećemo krajem juna", rekao je Mladić.

Očekuju, kaže, dogovore na dopise koje su slali po pitanju liječenja generala u Srbiji.

" Cilj sadašnjeg ostanka moga oca u Hagu jeste mučenje. Primjenjuju "Mendela pravila". Krše se sva pravila funkcionisanja UN-a", kaže Mladić.