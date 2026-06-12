Darko Mladić za ATV: General je jako loše, ne može da govori

Autor:ATV
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General Ratko Mladić je jako loše i sve ide u lošem pravcu, rekao je za ATV Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.
"Danas smo se čuli, jako je loše. Ne može da govori, sve to ide u jako lošem pravcu", kaže Darko Mladić.
On kaže da će uskoro opet ići da posjeti generala.
"Plan je da idem sa sinom, vjerovatno sljedeće nedjelje zavisno od obaveza na koje ne mogu uticati. Ako ne sljedeće, ona one tamo", rekao je Mladić.
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