Neformalna radna grupa SB UN o radu haškog Mehanizma - u fokusu slučaj generala Mladića

Neformalna radna grupa Savjeta bezbjednosti UN danas će razmatrati rad haškog Mehanizma, a u fokusu bi mogao biti slučaj generala Ratka Mladića.

Advokat Branko Lukić smatra da će biti saslušani argumenti Srbije o njegovom privremenom puštanju radi liječenja, ali da je malo vjerovatno da će biti prihvaćeni.

Svijet Austrija se sjeća ubijene d‌jece, među njima i dvoje iz BiH

Zahtjev za liječenje u Srbiji ranije je odbijen od strane predsjednika Mehanizma.