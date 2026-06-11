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Neformalna radna grupa SB UN o radu haškog Mehanizma - u fokusu slučaj generala Mladića

Autor:

ATV
11.06.2026 07:10

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Сједница Савјета безбједности.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Neformalna radna grupa Savjeta bezbjednosti UN danas će razmatrati rad haškog Mehanizma, a u fokusu bi mogao biti slučaj generala Ratka Mladića.

Advokat Branko Lukić smatra da će biti saslušani argumenti Srbije o njegovom privremenom puštanju radi liječenja, ali da je malo vjerovatno da će biti prihvaćeni.

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Zahtjev za liječenje u Srbiji ranije je odbijen od strane predsjednika Mehanizma.

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Hag

Ratko Mladić

Savjet bezbjednosti UN

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