Neformalna radna grupa SB UN o radu haškog Mehanizma - u fokusu slučaj generala Mladića

Autor:ATV
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Neformalna radna grupa Savjeta bezbjednosti UN danas će razmatrati rad haškog Mehanizma, a u fokusu bi mogao biti slučaj generala Ratka Mladića.
Advokat Branko Lukić smatra da će biti saslušani argumenti Srbije o njegovom privremenom puštanju radi liječenja, ali da je malo vjerovatno da će biti prihvaćeni.
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Zahtjev za liječenje u Srbiji ranije je odbijen od strane predsjednika Mehanizma.
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