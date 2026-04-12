U ovom gradu uvedena stroga zabrana paljenja na otvorenom

Više požara izbilo je prethodnih dana kod Šibenika zbog nepažnje građana koji su spaljivali biljni otpad, dok je jedan muškarac vatru zapalio kako bi spriječio napad vukova na stado ovaca i krava.

Požar na području Plano kod Rasline izbio je u subotu oko podneva i ugašen je u 15.20 časova. Kako prenosi Hina, policija je utvrdila da ga je izazvala 74-godišnja žena prilikom spaljivanja biljnog otpada, saopštila je lokalna policija, uz uvođenje zabrane paljenja na otvorenom u Šibensko-kninskoj županiji.

Vatra se nekontrolisano širila i zahvatila površinu od oko 300 puta 200 metara, pri čemu su izgorjeli suha trava i nisko rastinje. U gašenju su učestvovala 24 vatrogasca sa 10 vozila, uz pomoć kanadera. Protiv osumnjičene će biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja lokalnog zakona o zaštiti od požara.

Istog dana oko podneva prijavljen je i požar u mjestu Širitovci, u zaseoku Vranjkovići, koji je lokalizovan za nešto više od dva sata intervencijom sedam vatrogasaca sa dva vozila. Policija je utvrdila da je požar izazvao 67-godišnji muškarac spaljivanjem biljnog otpada, nakon čega se vatra nekontrolisano proširila.

U Policijskoj stanici Šibenik sprovedena je kriminalistička obrada nad 68-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom. Dan ranije, u petak, prijavljen je požar u Laškovici, na pred‌jelu zvanom Dračevica, koji je ugašen intervencijom 22 vatrogasca sa devet vozila.

Taj požar izazvao je 68-godišnji muškarac koji je otvorenim plamenom zapalio travu i nisko rastinje kako bi otjerao vukove od stada ovaca i krava. Vatra se potom nekontrolisano proširila, pri čemu su izgorjeli borova šuma, pet stabala maslina, kao i suha trava i nisko rastinje. Nakon sprovedene istrage, osumnjičeni je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Zbog povećane opasnosti od izbijanja požara i većeg broja požara na otvorenom, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije uvela je zabranu spaljivanja na otvorenom do daljeg. Zabrana se odnosi na spaljivanje biljnog otpada, suhe trave i korova, paljenje logorskih vatri, roštiljanje na otvorenom, kao i sve druge izvore otvorenog plamena koji mogu izazvati požar.